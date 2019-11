Resultado Borussia Dortmund x Bayern de Munique (2-2) na Supercopa da Alemanha

Em um jogo agitado, o Bayern de Munique se sagrou campeão da Supercopa alemã. Obrigado pela companhia e continue ligado aqui na VAVEL Brasil para transmissões em tempo real de jogos do Campeonato Brasileiro!

O reserva de Manuel Neuer defende dois pênaltis e é o grande herói! É O SEXTO TÍTULO DE SUPERLIGA DO BAYERN!

Bartra vai para a bola e... DEFENDEU ULREICH!! O GOLEIRO FAZ A DEFESA E O BAYERN É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA ALEMANHA!!

Süle vai para a bola e.... GOL! 5 A 4!

Castro vai para a bola e... GOL! 4 A 4! VAMOS PARA AS COBRANÇAS ALTERNADAS!

Vidal vai para a bola e... GOL! 4 A 3!

Rode vai para a bola e.... ULREICH!! O JOGO ESTÁ EMPATADO NOVAMENTE!

Rudy vai para a bola e... GOL! 3 A 3!

Aubameyang vai para a bola e... GOL! 3 A 2! O BORUSSIA PASSA À FRENTE!

Kimmich vai para a bola e..... BÜRKI!!! O GOLEIRO PULA PARA O LADO CERTO!

Phillip vai para a bola e..... GOL! 2 A 2!

Ribéry vai para a bola e..... GOL! 2 A 1!

Dembelé vai para a bola e..... GOL! 1 A 1!

Lewandowski vai para a bola e.... GOL! 1 A 0!

O Bayern de Munique começará cobrando

APITA O ÁRBITRO! FIM DE PAPO! A SUPERCOPA SERÁ DECIDIDA NOS PÊNALTIS!

47' Cartão amarelo para Felix Passlack

A federação alemã considera que o segundo gol do Bayern foi contra de Lucasz Piszcek

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Sai: Christian Pulisic; Entra: Maximilian Philipp

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN!! QUE GOL FOI ESSE? Rudy cobrou a falta, Lewandowski cabeceou no travessão, a bola sobra para Vidal, que tenta chutar, mas a bola bate em Sokratis e sobra para Kimmich, que chuta desesquilibrado e a bola desvia em Piszeck, em Bürki e vai para dentro das redes de Bürki

41' Passlack faz uma falta em Kimmich do lado da área. Chance para o Bayern

41' Cartão amarelo para Rode, por falta em Vidal

40' Com a vantagem, o Borussia Dortmund apenas troca passes no campo de ataque com a intenção de deixar o tempo passar

39' Em falta perigosa, Vidal consegue enganar a defesa do Borussia e rola a bola para Ribéry no lado esquerdo. O francês, porém, estava desligado e não conseguiu aproveitar o passe

SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN: Sai: Corentin Tolisso; Entra: Renato Sanches

37' A partida torna-se muito disputada no meio campo. Nenhuma das equipes consegue chegar ao ataque com uma chance real de marcar

35' QUE SUSTO! Kimmich aparece mais uma vez livre no lado direito, cruza e Bartra corta de maneira estranha. No rebote, a bola sobra para Coman, mas Sokratis não deixa o francês respirar e joga para escanteio

33' O Bayern pareceu que sentiu o gol. Desde o tento de Aubameyang, a equipe bávara não conseguiu jogar do que jeito que estava antes

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Sai: Dan-Axel Zagadou; Entra: Felix Passlack

30' Dessa vez, Sahin acerta o gol mas a bola vai muito fraca e o goleiro Ulreich faz uma fácil defesa

29' Vidal, muito estressado, faz uma falta em Pulisic faz falta muito perto da área. Boa chance para o Borussia Dortmund

28' Cartão amarelo para Arturo Vidal por uma entrada dura em cima de Nuri Sahin

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BORUSSIA!! AUBAMEYANG!! Em contra-ataque fulminante, Rode conduz a bola, toca para Dembelé, que acha Aubameyang livre. O gabonês, com muita categoria, chuta por cobertura para desempatar o jogo

25' QUASE! Em ótima jogada, Lewandowski vence de Bartra e tenta rolar para Coman. No meio do caminho, porém, Sokratis dá um corte providencial para evitar o gol do adversário

24' Cartão amarelo para Lewandowski, que fez falta em cima do zagueiro Sokratis

22' HUMMELS! Pulisic faz uma linda jogada no lado esquerdo, passa por Kimmich e Rudy, avança e tenta tocar para Aubameyang, que estaria livre dentro da área. No meio do caminho, o zagueiro Hummels dá um corte preciso, que salva o time bávaro

SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN: Sai: Thomas Müller; Entra: Kingsley Coman

20' QUE ISSO, TOLISSO??? Rafinha se livra de dois marcadores, acha Ribéry livre, que cruza para a área. Nas costas de Zagadou, o francês Tolisso recebeu completamente livre e, cara a cara com Bürki, deu um chute muito fraco. Que chance desperdiçada!

17' QUASE! Dembelé faz belo cruzamento para a área e por muito pouco Gonzalo Castro não consegue tocar na bola. Por pouco os Aurinegros não ficam à frente do placar!

15' Até aqui, os time da casa joga melhor no segundo tempo. Com a entrada de Rode, o Borussia ganhou em força no meio de campo e tem uma maior posse de bola

SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN: Sai: Javi Martínez; Entra: Niklas Süle

12' Nuri Sahin bate, com a perna esquerda, por cima do gol de Ulreich

11' O Borussia troca passes na entrada da área e Tolisso faz falta em Rode. Boa chance para os donos da casa

10' Ribéry faz a festa na defesa do Borussia, consegue passar por dois jogadores, chuta, mas a bola desvia em Sokratis e vai para escanteio

9' Hummels recua a bola para Ulreich, o goleiro demora muito para tocar para algum outro jogador e por pouco Pulisic não rouba a bola

7' Cartão amarelo para Zagadou, por falta em Rudy

7' Lewandowski faz falta dura em Bartra e o espanhol tenta tirar satisfação com o polonês. O árbitro, porém, reverte a situação rápido e os dois jogadores ficam mais calmos

6' Zagadou cobra um lateral no campo de ataque bizarramente e o árbitro inverte a cobrança

4' Gonzalo Castro cobra uma falta muito mal e a bola vai direto nas mãos de Ulreich

3' Sahin cobra falta com muita força, Hummels tira de cabeça e Pulisic por pouco não consegue pegar a bola. Se tivesse dominado, o americano estaria de frente pro gol de Ulreich. Uma boa chance desperdiçada

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND: Sai: Mahmoud Dahoud; Entra: Sebastian Rode

Gol de Lewandowski:

Gol de Pulisic:

Uma primeira etapa de opostos. No começo, o Borussia começou pressionando demais a saída de bola do adversário, que tinha muitas dificuldades de sair jogando trocando passes. Com onze minutos, Pulisic aproveitou falha de Javi Martinez e abriu o placar. Com o gol, porém, os aurinegros pararam de jogar e o Bayern cresceu na partida. Principalmente com passes nas costas de Zagadou, que fez um péssimo primeiro tempo, o time da Bavária chegou com perigo ao ataque. E foi assim, aos 17 minutos, que conseguiu o empate. Kimmich recebeu com liberdade, avançou até a área e cruzou para Lewandowski deixar tudo igual no Signal Iduna Park.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! JOGO EMPATADO NO SIGNAL IDUNA PARK

45' Após confusão na entrada da área do Borussia, a bola sobrou para Lewandowski, que chutou longe do gol de Bürki

42' O Bayern resolve cobrar o escanteio curto, Ribéry tenta driblar, consegue entrar na área e toca para trás. Rudy chega batendo para uma boa defesa de Bürki.

41' Müller é lançado (de novo) no lado direito, tenta achar Lewandowski no meio da área mas Sokratis afasta a bola para escanteio

40' A equipe do Bayern mais uma vez chega nas costas do lateral esquerdo Zagadou. Agora, Kimmich foi lançado mas demora para tomar uma decisão e Bartra chega a tempo para afastar a bola

38' Lewandowski é lançado ao ataque, segura a bola e toca para Ribéry. O francês cruza para o outro lado da área e Tolisso vence Zagadou pelo alto, mas cabeceia para fora

37' O time da casa tenta chegar ao ataque na base dos chutões, mas para em cortes providenciais dos zagueiros Hummels e Javi Martínez

34' NA TRAVE! O Bayern chega mais uma vez nas costas do jovem Zagadou. Agora, Kimmich é encontrado livre naquele lado e cruza para o meio da área. Müller sobre mais alto que Bartra e acerta o poste de Bürki

30' BÜRKI DE NOVO! Ribéry faz a festa na defesa do Borussia, toca para o lado e Müller, dentro da pequena área, chuta para o gol. O goleiro suíço, com os reflexos apurados, se estica e consegue defender a bola.

29' O Borussia chega com força ao ataque. Aubameyang é lançado é acha Sahin livre pelo meio. O turco dá um lindo lançamento visando Dembele no outro lado do campo, mas no meio do caminho Rafinha dá um corte providencial

28' Ribery e Rafinha fazem boa jogada pelo lado esquerdo. O francês achou o brasileiro livre na linha de fundo, que devolveu a bola para o atacante, que não conseguiu dominar com qualidade

23' RESPOSTA DO BORUSSIA! Dahoud faz linda jogada, tenta chutar, a bola rebate no defensor do Bayern e sobra para Gonzalo Castro, que tentou chutar de letra. O chute, porém, é fraco e Ulreich defende facilmente

23' O Bayern cresceu muito na partida. A defesa do Borussia Dortmund não está conseguindo lidar com os passes em profundidade vindos do meio campo do Bayern

20' Rudy está jogando demais. Dessa vez, ele achou, novamente, Kimmich nas costas de Zagadou, que mais uma vez estava perdido na marcação. Porém, o cruzamento do lateral é cortado pela defesa do Borussia.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BAYERN!! LEWANDOWSKI!! Rudy dá uma linda bola para Kimmich, que avança até a lateral da área livre. O alemão cruza para Lewandowski, que apenas empurra para as redes. Sempre ele! O jogo está empatado!

17' Cartão amarelo para Sokratis, por uma falta fora do lance em Lewandowski

14' BÜRKI! Ribéry faz boa jogada pelo lado esquerdo, corta para o meio e chuta. No meio do caminho, Arturo Vidal desvia a bola com a ponta da chuteira e o goleiro suíço faz uma bela defesa

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BORUSSIA!! PULISIC!! A joia americana rouba a bola de Javi Martinez no campo de defesa, avança e, cara a cara com Ulreich, apenas coloca a bola no fundo das redes para abrir o placar.

10' POR CIMA! Müller dá um belíssimo passe para Lewandowski, que estava livre dentro da área. O polonês, porém, não pega na bola como queria e chuta por cima do gol de Bürki. Grande chance perdida pelos Bávaros

8' O goleiro Ulreich tem muitas dificuldades para colocar a bola em jogo no tiro de meta. Pulisic, Aubameyang e Dembelé marcam a saída de bola do Bayern de Munique

7' Bayern chega pela primeira vez ao ataque. Castro erra passe no meio campo, Rudy rouba a bola e lança para Müller, que estava livre pelo lado direito. O cruzamento do alemão, porém, não é dos melhores e é facilmente cortado pela defesa do Borussia

4' Aubameyang pressiona Ulreich, que é obrigado a dar um chutão pra frente. Depois, Kimmich faz falta próximo da grande área em Pulisic

2' Por pouco! Dembelé faz uma linda jogada no meio campo, passa por dois jogadores do Bayern e toca para Sahin, que arriscou de longe. A bola desviou em Hummels e por pouco não entra na meta de Ulreich

1' Com dificuldades de tocar a bola, Javi Martinez dá um longo lançamento do campo de defesa buscando Lewandowski mas a bola vai direto nas mãos de Bürki

1' Borussia começa a partida pressionando demais a saída de bola do Bayern

BOLA ROLANDO NO SIGNAL IDUNA PARK! COMEÇA A PARTIDA!

Equipes estão entrando no gramado e os jogadores das duas equipes se cumprimentam

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na semi final da última Copa da Alemanha. Em uma bela partida, os Aurinegros superaram o Bayern por 3 a 2 em plena Allianz Arena. Confira os gols da partida:

As duas equipes já estão no gramado do Signal Iduna Park aquecendo. A partida começará em torno de 15 minutos!

"Estou ansioso para esse jogo. O jogo contra o Bayern de Munique deixa as coisas ainda mais interessantes. Queremos vencer” - disse Peter Bosz, treinador do Borussia.

"Estamos totalmente ansiosos para o primeiro jogo oficial da temporada. É uma final! O time está pronto para a Supercopa!” - disse Carlo Ancelotti, treinador do Bayern

O Bayern vem de uma pré-temporada bem ruim, sofrendo 16 gols em seis partidas. Para ter uma noção de comparação, a equipe da Bavária tomou apenas 14 gols no segundo turno da última Bundesliga.

Banco do Bayern: Früchtl, Süle, Friedl, Renato Sanches, Pantovic, Coman e Tillman.

BAYERN DE MUNIQUE CONFIRMADO! Ulreich; Kimmich, Javi Martínez, Hummels, Rafinha; Rudy, Tolisso, Müller, Vidal, Ribéry; Lewandowski.

Banco do Borussia: Weidenfeller, Toprak, Subotic, Rode, Philipp, Passlack e Isak.

BORUSSIA DORTMUND CONFIRMADO! Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou; Castro, Sahin, Dahoud; Dembelé, Aubameyang, Pulisic.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes da decisão da Supercopa da Alemanha 2017 ao vivo online pela VAVEL Brasil. Fique ligado!

A novidade do confronto será o primeiro jogo no futebol alemão com a presença da arbitragem de vídeo. Em campo, Felix Zwayer será o árbitro principal.

Para o confronto, Carlo Ancelotti não conta com Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Alaba, Thiago Alcántara, Robben, Bernat e James Rodríguez. Reforços contratados, Süle, Rudy e Tolisso, além do lateral-esquerdo oriundo do time Sub-19, Marco Friedl, devem entrar em campo.

O Bayern de Munique fez menos modificações, mas contratou jovens talentos do cenário nacional, além de destaques internacionais, como o meia James Rodríguez, que veio do Real Madrid por empréstimo por duas temporadas.

Para a decisão, o treinador pode contar com os reforços Ömer Toprak, Zagadou, Dahoud e Max Philipp. Mario Götze é dúvida. Por outro lado, Durm, Emre Mor, Marco Reus, Schmelzer, Weigl, Raphaël Guerreiro e Schürrle não podem entrar em campo por diversas razões e desfalcam o BVB nos primeiro jogo oficial da temporada.

Mandante no jogo, o Borussia Dortmund passou por maior reformulação durante o intervalo entre as temporadas. A começar pela comissão técnica. Thomas Tuchel foi substituído por Peter Bosz, vice-campeão da Uefa Europa League pelo Ajax. Os aurinegros se concentraram em contratar destaques do futebol alemão para formar um jovem elenco.

O Borussia Dortmund também conquistou cinco troféus e e vai disputar a quinta decisão de Supercopa na década. A equipe aurinegra venceu em 1989, 1995, 1996, 2013 e 2014.

O Bayern disputa a quinta final consecutiva. Nas finais anteriores disputadas nessa década, venceu o Borussia Dortmund em 2012 e 2016, mas foi derrotado pelos aurinegros duas vezes, além do Wolfsburg. Os títulos foram conquistados em 1987, 1990, 2010, 2012 e 2016.

Disputada entre 1987 e 1996 e, depois, a partir de 2010, a Supercopa da Alemanha reúne os campeões dos dois principais torneios do futebol alemão. Neste sábado (5), os dois maiores vencedores da competição buscam a hegemonia suprema. Tanto Dortmund como Bayern conquistaram cinco títulos da DFL-Supercup.

Será o segundo duelo consecutivo entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique. O confronto envolve os aurinegros, campeões da Copa da Alemanha, e os bávaros, atuais pentacampeões da Bundesliga de maneira inédita.