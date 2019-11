Resultado Arsenal x Leicester na Premier League 2017/18 (4-3)

Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui nesse jogo que dá uma prévia do que essa temporada da Premier League deve ser! Loucura de confronto para começar a temporada. Até a próxima amigos e boa recuperação aos cardíacos! Abraço.

Confira os outros três gols do jogo, que aconteceram no segundo tempo:

O Arsenal agora só volta a campo no próximo dia 19, quando enfrentará o Stoke City, fora de casa, pela segunda rodada da competição. O Leicester também voltará a jogar no mesmo dia, mas frente ao Brighton, em casa.

Com a vitória, o Arsenal dorme na liderança da Premier League e o Leicester na lanterna, o que é natural, dado que foi o primeiro jogo da temporada. Clubes esperam restante da rodada se encerrar no fim de semana para terem certeza de posições na tabela.

Nos acréscimos, Wes Morgan acabou sofrendo o único cartão amarelo do jogo.

90+5' FIM DE PAPO NO EMIRATES STADIUM! Arsenal conquista virada com o tempo se encaminhando para o fim e vencem Leicester por 4 a 3 em uma abertura de Premier League de tirar o fôlego em Londres!

90+4' Ramsey tenta chute de fora, mas bola sobe muito.

90+3' Leicester tenta pressionar Arsenal, e os donos da casa querem sair no contra-ataque.

90' Mais cinco de acréscimo!

89' Xhaka tenta gol de fora com gol aberto, mas erra chute.

87' SUBSTITUIÇÃO NO LEICESTER! Sai: Albrighton. Entra: Gray.

85' Giroud manda de cabeça em cruzamento vindo de escanteio. Bola bate na trave e entra no gol.

85' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO ARSENAL!! QUE LOUCURRAAAAAAAAA!!!!!! O ARSENAL VIRA O JOGO NO FIM EM TRÊS MINUTOS!!!

84' UUUUUHHHHH!!! Lacazette recebe de Giroud, tenta limpar marcação e chuta, mas Schmeichel faz defesa.

82' Xhaka consegue um passe para a direita da área, onde se encontrava poucos sujeitos, e Ramsey domina e bate cruzado para o gol, empatando tudo.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO ARSENAL!!! QUE JOGO SENHORAS E SENHORES!! AARON RAMSEY EMPATA TUDO!

81' SUBSTITUIÇÃO NO LEICESTER! Sai: James. Entra: Iheanacho.

80' Xhaka tenta chute, bola é desviada e sai em escanteio.

79' Toque de Xhaka para Chamberlain e o inglês tenta chute, mas pega errado na bola.

78' Arsenal agora volta a ter dificuldades em sair jogando.

75' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Welbeck. Entra: Walcott.

74' QUE PERIGO! Özil tenta voleio em cruzamento para o lado esquerdo, mas acerta lateral do gol.

73' QUASE! Chamberlain recebe pela direita e arrisca chute cruzado, mas bola passa próxima da trave indo para fora. Desviada, vai em escanteio.

71' SUBTITUIÇÃO NO LEICESTER! SAI: Okazaki. Entra: Amartey.

69' Xhaka aproveita cruzamento para a entrada da área e arrisca voleio, mas bola acaba quicando e fica fácil para Schmeichel.

67' Lacazette aparece pela esquerda e cruza para Ramsey, que chega rápido para cabecear, mas não consegue acertar como queria.

66' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Holding. Entra: Giroud.

66' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Elneny. Entra: Ramsey.

65' Ramsey se prepara para entrar!

63' Arsenal agora tenta se apresentar mais no ataque.

61' SCHMEICHEL NOVAMENTE! Welbeck acha Bellerín na área em bom passe em profundidade, que chuta para o gol, mas o goleiro adversário, bem colocado, faz a defesa.

58' SCHMEICHEL! Chamberlain recebe na entrada da área e arrisca chute forte, mas goleiro defende. No rebote, Lacazette finaliza para nova defesa, mas essa segunda jogada estava impedida.

55' Cruzamento na área e Vardy consegue cabeçada em meio à marcação e coloca Leicester na frente de novo.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO LEICESTER!!! JAMIE VARDY NOVAMENTE!!!

54' Mahrez faz boa jogada individual, abre espaço e chuta, mas Cech faz defesa. Escanteio.

52' CECH! Goleiro sai muito da área para tirar bola dos pés de Vardy e mandar para lateral, tirando chance clara de gol dos Foxes.

50' Mahrez recebe cruzamento e quase consegue cabeçada, mas passa por cima do argelino.

48' Özil domina bola colocando na frente e arrisca chute, mas passa à esquerda de Schmeichel.

46' Arsenal tenta puxar contra-ataque com Welbeck, mas marcação curta do Leicester continua dando frutos.

45' BOLA ROLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Confira os gols do confronto até então:

16:36 | Primeiro tempo básico de Premier League! Jogo com início intenso viu Arsenal abrir o placar com um minuto de jogo e Leicester empatar três depois. Os Foxes ainda viraram o jogo mais tarde e a partir daí conseguiram se apresentar melhor em campo, conseguindo neutralizar principalmente a saída de bola dos Gunners em certos momentos. Mas, no fim da etapa inicial, Welbeck empatou o jogo para irmos ao intervalo na igualdade.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+2' Özil acha Lacazette na área e francês não consegue dominar, mas bola sobra para o Arsenal, fazendo a zaga do Leicester parar esperando o impedimento. Juiz não deu e Welbeck recebe livre do lado de Schmeichel para empatar o jogo.

45+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO ARSENAL!!! WELBECK EMPATA NOVAMENTE!

45' Mais dois minutos de acréscimo.

43' Cruzamento perigoso para a área do Arsenal e Chamberlain consegue desviar para escanteio.

42' Arsenal tenta com Elneny pela direita, mas ele não consegue dominar a bola.

40' Cruzamento tem desvio e vai em escanteio para o Arsenal.

38' Jogo volta a dar uma esfriada e os times não provocam mais jogadas perigosas.

36' Marcação à pressão do Leicester tem dado muitos frutos no jogo de hoje. Arsenal não consegue mais fazer seu jogo.

34' Após virar o jogo, Leicester parece se apresentar melhor em jogo, seja quando tem a bola ou quando não tem, mantendo o plano de Shakespeare.

32' QUASE O TERCEIRO! Fuchs parte em velocidade pela esquerda e cruza para a área, mas Okazaki não consegue acertar a cabeçada no gol.

31' Mahrez aparece pela esquerda com cruzamento visando Vardy, mas inglês não chega na bola e ela sai em lateral.

28' Pressão alta do Leicester prova seu valor com roubada de bola e cruzamento na medida, em jogada rápida, para Vardy só empurrar para o gol.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO LEICESTER!! JAMIE VARDY MARCA CONTRA O ARSENAL NOVAMENTE!!!

26' UUUHHH!! Kolasinac chuta bola dentro da área e ela desvia em Morgan e Schmeichel antes de ir para linha de fundo.

25' QUE PERIGO!! Welbeck faz jogada individual na área, vai avançando para o gol, chuta uma, bola explode na marcação e volta; na segunda, ele tenta levar para a linha de fundo e cruza, mas ninguém chega para finalizar. Simpson afasta.

23' Agora é a vez do Arsenal pressionar a saída de bola do Leicester.

21' UUUHHHH!!! Em boa tabela na esquerda da área, com um-dois, Özil toca para Welbeck em toque para trás e inglês chuta, mas explode na marcação.

19' Arsenal volta a trocar passes no campo de ataque, buscando espaços.

18' Contra-ataque Gunner é parado com falta.

17' Cruzamento para a área do Leicester, mas, além da bola passar por todo mundo, falta de ataque foi marcada.

15' Bellerín recebe lançamento na direita, mas marcação é esperta em chutar bola contra espanhol para ir à linha de fundo.

13' Chamberlain aproveita sobra de bola em jogada de Özil e arrisca, mas Schmeichel fica com ela.

12' Leicester chega pela direita com cruzamento, mas zaga afasta. Foxes encurrala Gunners na saída de bola.

10' Jogo agora dá uma esfriada depois de uma intensidade absurda nos minutos iniciais.

8' Arsenal agora troca passes no campo de ataque com paciência pela primeira vez no jogo.

7' UUUUHHH!! Chamberlain parte em contra-ataque sozinho e arrisca de esquerda, mas bola sai por cima da trave, passando próximo dela.

6' Leicester tenta nova investida, mas zaga consegue interceptar adiantamento de Okazaki.

4' Depois de toque para trás de cabeça, Okazaki estava livre para cabecear para um gol parcialmente aberto. Iguala tudo em Londres.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO LEICESTER!!! OKAZAKI EMPATA TUDO!!!

3' Leicester agora tenta pressionar mais forte para recuperar bola.

2' Elneny planta cruzamento para a área na cabeça de Lacazette, que nem se mexe para mandar de cabeça para o fundo das redes.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO ARSENAL!!! ALEXANDRE LACAZETTE MARCA NA ESTREIA!

1' Okazaki tenta achar Vardy, mas zaga, firme, fica com a bola.

0' ROLA A BOLA NO EMIRATES STADIUM! A PREMIER LEAGUE ESTÁ DE VOLTA!

15:43 | Estão no gramado para a cerimônia de abertura!

15: 42 | Equipes se preparam para adentrar ao gramado!

15:03 | Para o ataque, criava-se expectativas com relação a Iheanacho, recém-chegado. Contudo, Shakespeare acabou optando por manter a dupla Vardy e Okazaki.

15:02 | Nos Foxes, nenhuma surpresa. Huth não joga por estar machucado e Maguire, novo contratado, assume posição na dupla de zaga com Morgan.

15:00 | Além disso, o time apresenta a mesma composição da zaga que encerrou o jogo contra o Chelsea no último domingo.

14:59 | No lado dos Gunners, Özil começará como titular apesar de toda dúvida sobre a possibilidade de começar jogando.

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs; Mahrez, Ndidi, James, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Monreal, Kolasinac; Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Welbeck; Lacazette.

14:54 | Faltando alguns minutos para o início do confronto, as equipes divulgaram suas escalações.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais um tempo real de um grande jogo! Acompanhe conosco a abertura da Premier League 2017/18, em partida entre Arsenal x Leicester, às 15h45 pelo horário de Brasília.

Mandante do confronto, o Arsenal iniciará sua campanha na competição inglesa visando primeiramente voltar à Uefa Champions League, mas, acima disso, busca voltar às glórias e tenta a consistência para voltar a brigar por títulos.

Na pré-temporada, o Arsenal fez uma campanha regular, embora tenha sofrido derrota pesada para o Chelsea, na Ásia. Contudo, a equipe conseguiu dar o 'troco' e conquistou o título da Supercopa da Inglaterra no último domingo, nos pênaltis.

Para a Premier League, o time de Arsène Wenger foi às compras e contratou Alexandre Lacazette, vindo do Lyon, e Sead Kolasinac, que chegou a custo zero.

Tentando alcançar o sucesso máximo na terra da rainha, o Arsenal vai jogar com uma formação diferente do que está acostumado no time. Do famoso 4-3-2-1 para o 3-4-2-1, usando o sistema com três defensores para poder usar mais os alas no ataque.

Para o confronto de logo mais, o Arsenal não contará com Alexis Sánchez ainda sem tempo de jogo necessário e Laurent Koscielny suspenso. Além deles, algumas incertezas sobre o time titular rondam o Emirates Stadium e Wenger falou sobre o assunto.

"Posso até apostar em um jogador ou no máximo dois [que não estejam 100% bem para o jogo], mas eu foco mais nos jogadores que possuem o tempo de jogo necessário para entrar em campo. Contudo, enfrento algumas incertezas, como Ramsey, Özil, Mertesacker e Mustafi, mas não posso ir para o confronto com incertezas", comentou.

Visitantes e agora não mais defensores do título inglês, o Leicester chega para a nova época buscando retornar às competições internacionais, agora dando um ano completo com pré-temporada para o novo treinador Craig Shakespeare possa trabalhar e preparar o elenco ao seu gosto.

Numa pré-temporada bem amena, os Foxes contaram com derrota para o Wolverhampton, empate com MK Dons e vitória para o Borussia Monchengladbach, além de outros resultados. Jogou com todos os tamanhos de times como preparação principal.

Para a nova campanha, o Leicester agora conta com cinco novos jogadores. George Thomas, vindo de graça; Eldin Jakupovic por £ 2 milhões, ex-Hull; Harry Maguire por £ 12 milhões também do Hull; Vicente Iborra do Sevilla por £ 14 milhões e, finalmente, Kelechi Iheanacho do Manhester City por £ 25 milhões, recorde do clube.

Falando brevemente na coletiva pré-jogo, Shakespeare comentou sobre a dificuldade que a Premier League é atualmente. "Sabemos [como a PL é difícil] por causa de todo o dinheiro gasto, também. Você tem que tentar ganhar todos os jogos possíveis, mas sabemos a montanha-russa que a competição é", encerrou.