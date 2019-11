Resultado Argentina x Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (1-1)

Argentina tropeça na Venezuela ao empatar em casa e tem vaga à Copa 2018 ameaçada

O empate deixa tudo como antes: Argentina em quinto lugar, com 24 pontos e a Venezuela na lanterna, com apenas 8.

SÍNTESE DO SEGUNDO TEMPO: O nervosismo tomou conta da Argentina. A construção de jogadas já não vinha com tanta naturalidade e surgiram os erros gritantes. Em um deles, o contra-ataque venezuelano e o gol, que trouxe ainda mais tensão. Apenas 4 minutos depois, o empate dos donos da casa. Ainda assim, os erros persistiram. O drama argentino nas Eliminatórias não tem fim.

22h28 - Princípio de cenas lamentáveis após o apito final, porém tudo contornado.

50' - Fim de jogo no Monumental de Nuñez! Empate amargo para os donos da casa. Argentina 1 X 1 Venezuela.

49' - UUUUUUUUH! - Messi rola para Pastore, que fica na cara do gol. Fariñez cresce na frente dele e faz a defesa.

48' - Contra-ataque venezuelano, Feltscher segura a bola e pede escanteio, mas o juiz marca tiro de meta.

46' - Martinez na cobrança, que vai por sobre o gol argentino.

45' - Mais uma falta perigosa próxima à grande área argentina. Otamendi é amarelado devido a infração.

45' - Martínez arremata de longe, para defesa de Romero.

44' - Tapa de Messi para a frente, Acosta não alcança. Tiro de meta.

43' - Mexida na Venezuela: Velázquez entra no lugar de Córdova.

43' - Argentina força na bola aérea. Agora, foi a vez de Acuña ganhar escanteio.

42' - Pastore levanta a cabeça e manda forte rumo à grande área. No oitavo andar, Fariñez faz a catada.

41' - Banega levanta para a área, a zaga venezuelana corta.

39' - Messi, em um tapa de primeira, tenta achar Pastore, que não acompanhou o raciocínio. Apenas tiro de meta.

38' - Vaias no Monumental. A torcida está impaciente com a demora e os excessivos erros da seleção argentina.

36' - Rondón fica caído no gramado sentindo cãibras. Esgotado, deixa o campo para a entrada de Martinez.

35' - Passe longo de Moreno para Rondón, que deixa Mascherano para trás e rola em direção a pequena área. Otamendi corta providencialmente.

33' - Messi arranca pela direita e toca para Pastore. O atacante erra o último passe dentro da grande área.

32' - Mudança na Venezuela: Santos no lugar de Herrera.

31' - Benedetto apanha da bola, após receber passe açucarado de Messi já na pequena área.

30' - Mudança na Argentina: Pastore no lugar de Icardi.

29' - UUUUH! - Acosta ganha espaço e chuta da entrada da área. A bola passa pertinho do travessão.

28' - Toque de cabeça de Banega em direção a área, nada feito.

27' - Acuña ganha escanteio, após tentativa de drible em Garcia. Na cobrança, Fariñez sai de soco.

25' - Só da ele! Rondón na cobrança, que fica na barreira.

24' - Falta perigosíssima a favor da Venezuela, de Acosta em Rondón. Amarelo para o defensor argentino.

23' - Romero sai da área para dividir com Rondón, após chute longo vindo da defesa.

22' - Falta em boa posição de Otamendi em cima de Garcia. Na cobrança, Rondón manda direto para o gol e Romero segura firme.

20' - Tentativa de contra-ataque da Venezuela, de Rondón para Murillo. Sem sucesso desta feita.

18' - Chute despretensioso do Acosta para o gol. A bola subiu estranho, mas o goleiro venezuelano pegou com tranquilidade.

17' - Alteração na Argentina: Benedetto entra no lugar de Dybala.

15' - OPA! - Icardi fica reclamando de possível toque por baixo dentro da grande área, mas o juiz não marcou a penalidade máxima.

14' - Messi tenta tabelar com Dybala, que devolve mal, nas mãos de Fariñez.

13' - Na cobrança, Fariñez tira de soco.

13' - Acuña tenta cruzamento para Icardi e Chancellor manda para escanteio.

12' - Moreno cobra e a defesa tira.

11' - Rondón tenta o cruzamento e Mascherano desvia para escanteio.

10' - UUUUUH! - Dybala chuta de longe e o goleiro venezuelano se estica todo para defender

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINAAAAAAAAAA! ICARDI!!!!! - Cruzamento de Acuña pela esquerda e o arremate de chapa!

7' - Icardi recebe cruzamento de Acuña e tenta tocar de calcanhar. O atacante se enrolou nas próprias pernas.

6' - Messi tenta o levantamento fechado e Fariñez sobe no alto para catar.

4' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELAAAAAAA! Contra-ataque mortal, de manual! Murillo recebeu na frente de Romero e apenas tocou por cima!

3' - Banega perde a bola, que fica com Murillo. Sozinho, o volante venezuelano nada produz. Para completar, Acosta sofre falta feia de Feltscher, que é amarelado.

1' - Messi divide com Chancellor, mas não ganha o lance. Tiro de meta a favor da Venezuela.

0' - Vamos ao que interessa! Começa o segundo tempo.

Com o empate, a Argentina vai chegando aos 24 pontos e voltando para o quinto lugar. A Venezuela segue no fundo do buraco, com seus 8 pontos.

Já, já, começa o segundo tempo!

SÍNTESE DO PRIMEIRO TEMPO: Um ataque contra defesa. Assim começou a partida, com domínio total da seleção argentina e Di Maria se destacando, produzindo os melhores lances. A saída do meia deixou capenga o meio-campo. Apenas na metade do primeiro tempo a Venezuela percebeu que o bicho não era tão feio.

47' - Fim do primeiro tempo! Tudo como começou. 0 a 0.

46' - Messi manda uma bomba e o goleiro venezuelano espalma para escanteio.

45' - Falta de Acuña em Córdova. Tudo que a Venezuela queria para esfriar, ainda mais, o ímpeto argentino.

44' - Mais um amarelo! Figuera comete falta em Dybala.

43' - Lançamento longo em direção a Herrera. Apenas tiro de meta para a seleção da Argentina.

42' - Messi na cobrança direta tenta o canto esquerdo, mas manda para fora.

41' - Falta próxima a linha da grande área, de Chancellor em Dybala. Perigosíssima! O defensor recebe seu amarelinho.

40' - Icardi cabeceia e a bola bate na zaga. Rolou um murmurinho, na busca de uma marcação de pênalti. Nada!

39' - QUE ISSO, MEU REI? - Garcia não chutou, não cruzou, nem fez nada. Rrrrrrrrrrrridículo!

38' - Messi, em jogada individual, passa por quatro defensores e chuta. Escanteio para a Argentina.

37' - Acuña cruza e Fariñez espalma para a frente.

37' - Messi arranca com a bola, em sua característica maior, e sofre falta de Murilo.

36' - Moreno cruza e Rondón finaliza todo torto. Deu em nada.

35' - Córdova divide com a zaga e ganha escanteio. Venezuela chega!

35' - A Venezuela começa a achar espaços e incomoda, aos poucos, a defesa argentina.

34' - Enfiada de bola fraca de Messi para Acuña. Fariñez fica com a pelota nas mãos.

33' - Mascherano manda a bola para escanteio de qualquer maneira.

32' - Dybala finaliza de primeira após passe de Acuña. A bola passa pertinho do gol.

30' - Banega tenta a virada de jogo e Acosta deixa a bola passar. Lateral para a Venezuela.

29' - Que coisa! - Icardi tenta passar por dentro do defensor venezuelano e cai sozinho. Cena que dá calo nas vistas...

28' - Amarelo para Villanueva após falta forte em Acuña.

27' - Levantamento de Moreno, torto, ficou fácil para a zaga afastar.

26' - Falta perigosa a favor da Venezuela, na quina da grande área. Pizarro em cima de Figuera.

25' - Após cobrança do escanteio, Icardi cabeceia pela linha de fundo.

25' - Di Maria coloca a mão atrás da coxa esquerda e sente. Sai para a entrada de Acuña.

24' - Chute de longe do Dybala, com desvio no caminho. Escanteio para a Argentina cobrar.

22' - Banega cobra escanteio à meia altura, bico para o alto da defesa da Venezuela.

21' - Di Maria livre na esquerda cruza, Dybala desvia e Fariñez faz bela defesa!

20' - Pizarro é atendido dentro de campo, após um choque com Chancellor. Literalmente, deu sangue em campo.

19' - Moreno cobra e, no cabeceio, Chancellor manda para fora.

18' - Garcia tenta o cruzamento e Otamendi manda para escanteio.

16' - Otamendi rola para trás e a zaga venezuelana afasta de qualquer maneira.

15' - Não vem de garfo que hoje é dia de sopa! Messi já distribui canetas aos venezuelanos.

14' - 14 minutos depois, a Venezuela consegue respirar em campo. Sufoco!

13' - UUUUUUUUUUH! - Icardi chega atrasado após cruzamento "ninja" de Di Maria! Só dá Argentina até aqui!

12' - Acosta cai na área e pede pênalti. O juiz apenas mandou seguir o baile!

10' - Cartão amarelo para Herrera após falta em Messi, próxima a grande área.

9' - Jogadaça de Di Maria, que passa por dois e deixa Icardi na cara do gol. O atacante se enrolou todo e permitiu o corte.

8' - Até aqui, é ataque x defesa. Seleção venezuelana apenas assiste ao toque de bola argentino.

6' - Mascherano erra passe e propicia o contra-ataque da Venezuela, mas Otamendi salva no carrinho. A galera gostou!

5'- Dybala, cara a cara, dá trabalho para Fariñez! Mas, já estava tudo parado em impedimento.

4' - Otamendi pega rebote, após chute de Messi, e manda láááááá no Obelisco!

3' - FARIÑEZ!! Icardi recebe belo passe de Mascherano e o arqueiro venezuelano salva cara a cara!!

2' - Banega faz o levantamento, sem direção. Apenas tiro de meta.

1' - Di Maria tenta o lençol para cima de Garcia e sofre falta.

0' - Com saída venezuelana, rola a bola em Buenos Aires!

20h26 - Agora, o Hino Nacional Argentino, cantado por Ulises Bueno, da cidade de Córdoba.

20h25 - Em execução o Hino Nacional Venezuelano!

E assim vai a Venezuela:

A Argentina já está escalada para o duelo de daqui a pouco:

Boa noite, torcedor que escolheu mais uma vez a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Argentina e Venezuela se enfrentam no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a partir das 20h30.

Visando o futuro do futebol venezuelano, Dudamel levou nada mais, nada menos que 29 jogadores para a Argentina. Em sua maioria, jovens vice-campeões do Mundial sub-20 deste ano.

Pensando em melhorar os números, especialmente o saldo de gols, e fazer valer o mando de campo, o treinador argentino, Jorge Sampaoli, promove logo três alterações. Na defesa, Mascherano será titular no lugar de Mercado, que está suspenso. No meio-campo, por opção do técnico, duas substituições: Banega no lugar de Pizarro e Acosta no lugar de Acuña.

A Venezuela é a lanterna das Eliminatórias, com 7 pontos. A Seleção Viño Tinto não tem mais chance alguma de ir para o Mundial da Rússia no ano que vem. O foco venezuelano é encerrar a competição com dignidade.

Em dificuldade na competição, a Argentina ocupa a quinta posição, com 23 pontos e, se as Eliminatórias terminassem hoje, estaria na repescagem. Uma boa vitória, associada a uma combinação de resultados, pode alçar o selecionado argentino à vice-liderança do torneio.