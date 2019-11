Estreia de Gabriel Jesus no Manchester City completa um ano neste domingo

Exatamente um ano atrás: 21 de janeiro de 2017, Manchester City x Tottenham. Campeão e estrela do Brasileirão recém-terminado, jogando pelo Palmeiras, Gabriel Jesus chegava à Inglaterra ainda como uma promessa. Logo na primeira partida, entrando nos minutos finais, o atacante balançou as redes, mas em posição ilegal. Sem problemas, pois não faltaram gols desde então.

Atual centroavante da Seleção Brasileira, Jesus entrou em campo 38 vezes pelo clube inglês, marcando 17 gols e dando assistências para companheiros de equipe em nove oportunidades. Além dos belos números, ele também já foi apontado como o jogador ofensivo mais eficiente da história da Premier League, mas perdeu esse posto no último mês para Sergio Agüero.

Com lesão no ligamento do joelho esquerdo, o atacante ainda deve ficar mais de um mês fora dos gramados. Mesmo assim, ele mandou uma mensagem aos torcedores por meio de seu Instagram, agradecendo o tempo no clube e prometendo que seu retorno não demorará. Veja:

“Hoje, eu completo um ano que cheguei ao Manchester City, com a certeza de que estou no lugar certo para realizar meus sonhos. Obrigado pela confiança nesse moleque do Peri que sempre quis jogar bola. Volto em breve!”

Relembre a estreia de Gabriel pelo City

A memória ainda é clara para os fãs de futebol: do banco do Etihad Stadium, Jesus observava sua equipe dominar o Tottenham na etapa inicial, mas não marcar nenhuma vez. Os gols só sairam no segundo tempo, com Sané e De Bruyne, depois de duas falhas do goleiro Lloris, mas o empate veio com Dele Alli e Son.

Foi somente aos 37 minutos do segundo tempo que o brasileiro entrou em campo, no lugar de Sterling, que já havia perdido várias oportunidades claras no decorrer do jogo. Logo no primeiro lance, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas para ninguém. O Manchester City recuperou a posse e, no levantamento, Gabriel apareceu para cabecear, levando perigo ao gol adversário.

Segundos depois, De Bruyne cruzou rasteiro e achou Jesus livre para apenas empurrar a bola para dentro. Na comemoração, chute na bandeira de escanteio e muita emoção. Em vão, porém, já que a posição de impedimento já havia sido assinalada pelo árbitro auxiliar. Assim, o City não conseguiu os três pontos na partida, que parecia ganha em certo momento.