Villarreal sai na frente, mas não aguenta pressão e apenas empata com Espanyol

Um confronto de opostos na tabela marcou a 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. No enfrentamento entre Espanyol e Villarreal, com o primeiro sendo o 16º colocado, enquanto o segundo está 10 posições acima, brigando por uma vaga na Uefa Europa League. Nesta situação, a igualdade imperou com um tento em cada tempo, primeiro com Rodri para os visitantes e Granero garantindo a igualdade no fim.

Com mais essa igualdade, o Espanyol tem 27 pontos e ocupa apenas o 16º lugar, já os amarillos vão para 38 pontos e caem para a sexta colocação. Na próxima rodada, os periquitos visitam o Deportivo La Coruña em duelo direto contra o descenso no sábado (24), enquanto no dia seguinte, o submarino amarelo recebe o Getafe.

O jogo começou com os visitantes indo bem e logo aos cinco minutos Pablo Fornals fez boa jogada, acertando o travessão e assustando o time local. Ainda melhor, o Villarreal seguiu mandando na partida e aos 25', Rodri aproveitou boa combinação ofensiva e recebeu de frente para Diego López, que nada pôde fazer para evitar o tento que abriu o placar.

Dois minutos depois, Unal recebeu perto da área e por pouco não conseguiu dobrar a vantagem. Nos minutos seguintes, o Villarreal procurou controlar o jogo e manter a vantagem conquistada até o intervalo, que ficou mesmo em 1 a 0 para os amarelos.

No segundo tempo, aos 13' com Cheryshev, que por pouco não fez o segundo do Villarreal, seguindo no domínio das ações o conjunto visitante quase marcou com Bacca aos 28 minutos arrematando ao lado da trave e desperdiçando uma boa chance.

A pressão do Espanyol parecia-se mais na vontade do que na efetividade até que aos 40 minutos veio o empate com Granero que cobrou falta no ângulo para deixar o jogo igualado em 1 gol, no fim ainda houve tempo para o time da casa ter mais uma oportunidade com Gerard Moreno escorando de cabeça para Léo Baptistão que mandou na trave, na sobra Sergio García na pequena área mandou pra fora.