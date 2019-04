Resultado Tottenham x Juventus AO VIVO online pela Champions League 2018 (1-2)

+Acompanhe o nosso pós-jogo: Higuaín decide, Juventus vira sobre Tottenham em Wembley e se classifica às quartas da UCL

Está encerrado o jejum: a Juve ganha uma partida em Londres pela primeira vez em sua história! Foi sofrido, mas os bianconeros garantem a passagem com gols de Dybala e Higuaín. Os Spurs marcaram com Son.

48' ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOU! FIM DE PAPO EM WEMBLEY! A JUVE ESTÁ CLASSIFICADA PARA AS OITAVAS-DE-FINAL!

47' Virou show de cruzamentos. Son tenta e zaga afasta. Na sequência, Dybala cai, juiz marca falta e torcida vai à loucura.

46' Todos vão para o campo de ataque! Trippier tenta jogar a boa para a area, mas Buffon aparece para salvar.

44' MEU DEEEEEEUS! INCRÍVEL! Após cruzamento, Kane cabeceia, a bola bate na trave e quica em cima da linha. A bola pareceu ficar por lá durante minutos, até que Barzagli aparecesse pra tirar. Segue 2 a 1 para os italianos.

42' Sequência de bloqueios! Primeiro, Eriksen tentou chutar e Chiellini bloqueou - a bola chegou a resvalar novamente no braço do zagueiro. Em seguida, Llorente tentou, mas sem sucesso.

41' Tottenham tenta furar o bloqueio da Juventus. Allegri estacionou o ônibus.

38' UUUH! Na sobra do escanteio, Son chuta rente à trave direita de Buffon.

36' Cobrança sai muito forte e sobra para Davies. O lateral tenta outro cruzamento e sai na linha de fundo para outro escanteio.

35' Son rola para Eriksen chutar de primeira. O chute sai com endereço fatal, mas desvia em Asamoah e sai por escanteio.

32' Ele não para! Chielini afasta bola de Son que ia nos pés de Harry Kane. Atacante estava pronto para escorar e empatar a partida.

31' Son faz bela jogada, deixa para Davies, que cruza para o meio da área. Alex Sandro mata no peito e tira de bicicleta. Só da Tottenham!

31' Lamela faz grande jogada rente à linha de fundo, tenta cruzamento mas não passa por Chiellini. Zagueiro é destaque na segunda etapa.

29' Son tenta cruzamento, mas Chiellini afasta.

28' Substituição no Tottenham: Sai Dier e entra Lamela

26' Dybala, que estava completamente sumido, agora é o mais envolvido na partida.

23' O jogo se inverte completamente, agora a Juve que está motivada e o Tottenham sente o placar.

20' Chiellini tocou para Higuaín. A zaga adversária estava em linha alta. O atacante fez boa proteção e lançou Dybala, que teve muita calma até o gol de Lloris para chutar no alto, sem chances para o goleiro. Agora os Spurs precisam marcar dois para a classificação.

20' EM 3 MINUTOS, A JUVE VIRA A PARTIDA!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DA VIRAAAAADA! É DELE, É DELE, É DELE, DYBAAAAAAALA!

17' Douglas Costa cruzou para Khedira, que cabeceou. A bola estava indo para fora, mas achou Higuaín no meio do caminho, que encaminhou para as redes. A Juve só precisa de um gol!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! HIGUAÍIIIINNNNN! O JOGO VAI FERVER!

16' Outra mudança na Juve: Entra Lichsteiner no lugar de Benatia.

15' No primeiro lance de Asamoah, o ganês faz cruzamento visando Higuaín, mas o camisa 9 não consegue pegar bem na bola, que sai por cima.

14' Substituição na Juventus: Sai Matuidi para entrada de Asamoah.

12' Sobrando confiança, Son recebe boa inversão e chuta colocado, mas bola sai por cima da meta.

9' Outro cartão! Desta vez para Dele Alli após lance perigoso em Khedira.

8' Higuaín recebe lançamento e toca para Dybala na velocidade, mas ambos estavam em posição irregular.

7' Dele Alli sofre falta forte de Chiellini e zagueiro leva amarelo.

6' Cruzes! Pjanic exagera na força e bola sai pela linha lateral.

5' Juventus tenta jogada pela esquerda e ganha escanteio.

4' Higuaín tem que voltar ao campo de defesa para criar, perde a bola, que sobra para Dele Alli. O camisa 20 chuta e Buffon faz defesa.

3' Cartão amarelo para Benatia após jogada perigosa em Dele Alli. Zagueiro também estava pendurado e não joga a primeira partida das quartas-de-final, em caso de classificação bianconera.

2' Matuidi acerta Ben Davies. Árbitro fica na conversa.

1' Eriksen toca curto para Davies, o lateral chuta e Khedira afasta de cabeça.

0' O time da casa já volta atacando. Falta em Dele Alli a 2 passos da área pela esquerda. Vem perigo por aí.

0' Volta o segundo tempo.

Jogadores em forma à voltar para a partida. Equipes voltam sem alterações.

Primeiro tempo foi dominado pelo Tottenham. Tirando o momento do pênalti polêmico não marcado em Douglas Costa e o chute de Khedira após o gol sofrido, quase nenhum incômodo visitante ao mandante. Juve precisa de dois gols para se classificar.

47' Fim de primeiro tempo!

46' Chiellini erra passe fácil para Dybala. Juve dando sinais de desestabilidade.

42' Cartão amarelo para Pjanic! Jogador estava pendurado.

Chegou a hora? Buffon demorou a se levantar na hora do gol advérsario.

40' Comemora não, amigo! Em contrapartida, Douglas Costa recebe pela direita, toca para o meio e a bola sobra para Alex Sandro. O lateral deixou para Khedira chutar perto do gol de Lloris.

Após jogada trabalhada, Kane lançou para Dele Alli ficar cara a cara com Buffon, porém, a zaga da Juve conseguiu travar o meia. Na sobra, Trippier tocou para o meio da área, onde estava Son. O melhor jogador da noite não pegou na bola como queria, mas foi suficiente para abrir o placar.

39' GOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!! Ele merece! Son abre o placar em chute mascado, Buffon nada pôde fazer.

38' QUASE!! Son, um dos melhores da partida, partida chega pela esquerda, pedala e chuta rente à trave de Buffon

37' E agora, juiz? Khedira puxa Dembelé em anti-jogo e juiz não adverte o jogador.

36' Falta cobrada por Pjanic. Zaga afastou o perigo.

35' Malandro! Dembelé tenta driblar Matuidi com a mão e reclama de falta do jogador adversário. Juiz assinala falta contra os Spurs!

34' Cartão amarelo para Alex Sandro. Brasileiro faz falta em Trippier pelas costas e árbitro julga o jogador.

33' UUUUH' Eriksen vira bola espetacularmente para Kane na ponta-direita, o atacante chuta bonito mas a bola vai por cima do gol.

31' Para esquentar de novo a partida, Son chuta forte para boa defesa de Buffon.

29' Douglas Costa dá bonita caneta em Davies. Brasileiro é a válvula de escape da Juve na partida.

Os bianconeros só foram respirar e distribuir a partida aos 20 minutos, antes disso, apenas Tottenham na partida.

Juve sem ataque e sem defesa. Zaga fica muito exposta com Son nas costas de Barzagli e Kane caindo em cima de Chiellini. Zagueiros não tem tanta velocidade e acabam favorecendo os atacantes. Já no ataque, Higuaín sempre muito sozinho.

23' Escanteio batido sem perigos. Na disputa, Benatia segurou incessantemente camisa de Vertonghen.

22' Em contra-ataque, Son avança com a bola e chuta, Chiellini consegue acompanhar e bloquear de carrinho. É escanteio para o Tottenham.

20' Dier tenta chute rasteiro. A bola sai fraca e fácil para Buffon defendê-la.

19' QUE JOGO!! Após confusão na área, Eriksen cruza para Son cabecear e forçar Buffon a fazer uma grande defesa.

16' OPAAAAA! E aí, juizão?? Douglas Costa entra na área, dá o tapa na frente e Dier dá carrinho para tentar roubar a bola. Na disputa, o volante inglês acertou o brasileiro e o juíz mandou seguir.

Chiellini vem tendo dificuldades com o camisa 10 adversário.

14' UUUUUH! Dele Alli enfia para Harry Kane. Atacante vence Chiellini, limpa Buffon e, com o gol livre, toca para as redes pelo lado de fora. Lance perigoso!

12' EPA! Eriksen acha Kane, o zagueiro Chiellini tenta dar carrinho e deixa a impressão de toque com a mão. Juiz deixou seguir.

12' Alexsandro faz bom cruzamento para Híguain, mas zaga inglesa afasta o perigo.

10' Cruzamento chega em Kane, mas atacante não consegue dominar e Chiellini tira dali.

9' Escanteio para o Tottenham.

8' Eriksen cruza para Son, mas sul-coreano fura e zaga italiana tira.

6' Douglas Costa corta para a direita e tenta achar Higuaín na área, mas a bola vai muito alta. Atacante pode levar perigo jogando nas costas do lateral Trippier.

5' Lloris tenta sair jogando, mas toca errado e bola sai pela linha lateral próximo ao escanteio.

3' BUUUFFONNN! Son pedala, engana Barzagli e chuta muito forte para bela defesa do goleiro.

2' Higuaín acha bem Matuidi em infiltração, mas bola sai muito forte.

0' Primeira polêmica. Tentando afastar lançamento para Kane, Benatia afasta com resvalo na mão.

0' Time da casa tenta pressionar no início.

0' COOOMEÇOU O DUELO!

Um minuto de silêncio sendo prestado a Davide Astori, ex-zagueiro e capitão da Fiorentina, que faleceu nesta semana.

Todos já dentro do gramado. Hino da Champions sendo tocado neste momento.

Está chegando a hora! Jogadores já vão se formando no corredor.

A arbitragem será por conta de Marciniak Szymon, auxiliado por Sokolnicki Pawel e Listkiewicz Tomasz.

Além dos trechos de Buffon mais abaixo da página, o goleiro também comentou sobre seu advérsario individual na partida. Em uma comparação com o ex-futebolista argentino, Gabriel Batistuta, o camisa 1 da Juve deu sua opinião: "Há muitas semelhanças entre Kane e Batistuta. Acho que a comparação é muito apropriada em termos de força física, corrida e passe final", afirmou.

Sem dúvidas, o confronto entre os times foi um dos mais aguardados pelos amantes do futebol desde o sorteio que decidiu os adversários. Não somente pelo futebol apresentado pelas equipes, mas também por um duelo individual que promete encher os olhos de todos: Buffon x Kane. No primeiro confronto, o camisa 10 dos Spurs conseguiu passar pela lenda italiana e empurrar a bola para as redes. E no segundo jogo, será igual?

Equipes estão no gramado para aquecimento!

O brasileiro Lucas está entre os relacionados para a partida de logo mais.

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuaín. Técnico: Massimiliano Allegri.

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele, Eriksen; Dele Alli, Son, Kane. Técnico: Mauricio Pochettino

Escalações definidas!

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante da Juventus: Desfalcada no primeiro jogo, a Juve conta para a volta com o retorno de seu principal jogador. O argentino Dybala, de 24 anos, já vem virando realidade no futebol mundial e é outro nome certo na Copa da Rússia. O canhoto possui 18 gols em 31 jogos na temporada, porém, na competição ainda não marcou gols.

FIQUE DE OLHO: Harry Kane, atacante do Tottenham: Como dito anteriormente, o camisa 10 é o principal jogador do elenco inglês. Para se ter noção da qualidade, o atacante foi o primeiro, em 10 anos, a desbancar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na disputa do artilheiro do ano.'Hurricane', ou"Furacão", como é apelidado pelos torcedores, balançou as redes por 56 vezes no ano passado e é nome certo na Copa do Mundo de 2018. Na competição, possui a incrível marca de sete gols em seis jogos.

Mauricio Pocchetino ficou irritado na coletiva com uma pergunta sobre uma suposta cobrança pelo título da competição: "Quem disse isso? Esses assuntos nunca têm um dono da fala, apenas suposições." - desabafou

Na outra baliza, existe um grande fã do goleiro bianconero. Hugo Lloris, goleiro dos Spurs, falou sobre como é enfrentar a sua inspiração: "Buffon é uma lenda e, certamente, um dos melhores goleiros da história do futebol. Eu preciso admitir que jogar contra ele é extremamente motivador".

A parte em que o jogador falou que ainda terá muitos jogos pela frente com a Juve deixou uma pulga atrás da orelha dos receptores da informação. Seriam os outros jogos da temporada atual ou mais à frente? O jogador ainda não esclareceu perfeitamente sobre sua decisão e desconversou sobre a hipótese na coletiva: "Não é o tempo certo para falar sobre meu futuro ou apenas individualmente. Como um time, teremos muitos jogos pela frente mais importantes que isso."

Prestes a se aposentar, o lendário Gianluigi Buffon se recusou a pensar que o duelo desta quarta-feira seria seu último pela Champions League. Como seu contrato se encerra este ano, a eliminação resultaria em sua despedida da competição: "Isso nem passou pela minha cabeça. Sempre fui uma pessoa otimista em relação à todas as coisas."

"Nós provamos no jogo de ida que podemos causar problemas a eles. Se jogarmos o que soubermos, o que jogamos contra a Lazio, então será possível."- completou o camisa 14.

Blaise Matuidi, meia da Juventus, falou sobre a volta de Dybala e a dúvida de Higuaín no ataque: "Ele está se recuperando da melhor maneira e esperamos que ele possa fazer a partida com a gente amanhã. Dybala é um jogador que pode decidir um jogo e ficamos feliz com o gol dele contra a Lazio, pois ele merece pelo árduo trabalho diário."

Dúvidas para o jogo: Durante toda a semana se falou sobre a possibilidade dos atacantes Gonzalo Higuaín e Mario Mandzukic não atuarem na partida desta quarta-feira. Ontem se definiu ao público que o argentino estará presente na partida, porém, o croata ainda tem presença incerta e só será confirmado minutos antes do confronto. Na parte do time da casa há apenas o mistério sobre Mousa Dembelé, que tomou uma pancada no jogo contra o Huddersfield, no último sábado, e saiu de campo.

Entre os times, apenas três confrontos na história, contando com o do mês passado, e muito equilibrío: uma vitória para cada lado, além do empate no último jogo.

Nas competições locais, muita disputa de um lado e certo conforto de outro. O time italiano está em segundo lugar, apenas um ponto atrás do líder Napoli e com um jogo a menos. Na última rodada, o a equipe vinha empatando até o último lance, até que Dybala marcou o gol da vitória e firmou-se na briga pelo sétimo titulo seguido. Já o Tottenham não briga mais pelo troféu da Premier League. Apenas no quarto lugar, com 58 pontos - 20 a menos que o líder City -, os Spurs lutam por uma vaga na Champions League na próxima temporada.

Já o Tottenham chega confiante. Ao cair em um grupo com Real Madrid, atual bicampeão, e Borussia Dortmund - figurinha carimbada nas últimas edições da competição -, a equipe foi tratada como apenas um adversário de média dificuldade para os outros participantes do Grupo H, levando em consideração o baixo rendimento do time da terra da Rainha nas últimas participações no torneio, onde nem passou da fase de grupos. Mas foi muito diferente disso! Com Harry Kane como ator principal, ao lado de nomes como Eriksen, Son e Dele Alli, os Spurs ignoraram o peso da chave e acabaram a etapa invicta - com cinco vitórias e um empate - e em primeiro lugar.

A Juve chega cabreira para o confronto. Não à toa. Nos últimos cinco confrontos contra times ingleses na Champions, saiu desclassificada em todos. Para isso, também conta o bom momento vivido pelo adversário e a dificíl missão de ser quase obrigada a vencer o confronto, visto que empates sem gols e 1 a 1 classificam o time de Londres. A equipe do noroeste da itália chegou às oitavas-de-final após se classificar em segundo lugar no Grupo D. A equipe cruzou com Barcelona, Sporting e Olympiacos, e terminou com três vitórias, dois empates e uma derrota.

No jogo de ida, confronto empatado em 2 a 2! A Juve chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Higuaín, porém, o Tottenham batalhou e tirou a diferença com Harry Kane e Eriksen. Em Turim, antes do gol do dinamarquês, a Velha Senhora teve a chance de aumentar a vantagem em pênalti marcado, mas Gonzalo Híguain desperdiçou.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances e informações do jogo entre Tottenham x Juventus ao vivo no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. A partida é válido pelas oitavas-de-final da Champions League, edição 2017-18. A transmissão começará na hora da partida, às 16h45, aqui na página. Fique conosco!