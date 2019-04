Simeone destaca vitória do Atleti e afirma: “Fomos superiores em toda a partida”

Após a grande vitória do Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre o Lokomotiv, Diego Simeone elogiou a atuação da equipe que soube dominar o rival e conseguiu uma grande vitória no Wanda Metropolitano. Com gols de Saúl Ñíguez, Diego Costa e Koke, o Atleti conseguiu ótima vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase da Europa League. Simeone falou sobre o ótimo jogo da equipe e também elogiou o jovem goleiro Alex Werner que fez a sua estreia na equipe colchonera.

Sobre a partida, Simeone destacou a atuação da equipe de impedir os contra-ataques adversários com uma grande partida tática no primeiro tempo. Diego também falou sobre a segunda etapa onde o Atleti conseguiu a bela vitória através da velocidade do time.

"Fomos superiores em toda a partida. Acredito que no primeiro tempo estávamos tão bem posicionados que podíamos responder com algum contra-ataque que eles pudessem ter tido. No segundo tempo estivemos mais tranquilos e o jogo foi mais contínuo. Tivemos mais velocidade e isso pôde gerar o resultado final”, avaliou o comandante.

Estreante na equipe profissional do Atleti, Alex Werner teve sua primeira partida oficial pelo Atleti. O jovem goleiro foi muito elogiado pelo técnico Simeone que destacou o grande futuro que o goleiro tem, além de um caráter muito grande.

“É um goleiro muito bom e tem um futuro melhor ainda. Ele cresceu muito desde a sua chegada. Werner já viajou nas partidas contra Levante, Valencia e Sevilla, tudo por sua conta para estar junto da equipe, isso mostra muito sobre ele. São detalhes que vão criando este tipo de oportunidade. Ele terá momentos como todos os jovens que iniciam, mas confiamos em tudo que ele pode nos dar”, destacou sobre o estreante.

Simeone também falou sobre os rivais que foram prejudicados por terem alguns desfalques na partida. Mas o técnico do Atleti também ressaltou que a sua equipe soube impedir que os adversários pudessem jogar no seu estilo. “O Lokomotiv sofreu pelos desfalques que teve, mas nós fizemos um grande jogo. Não permitimos que eles jogassem o seu jogo e também fomos contundentes nas situações que tivemos”, finalizou Diego sobre a partida.

A próxima partida do Atleti será no domingo (11), às 12h15, no Estádio Wanda Metropolitano, onde os colchoneros irão receber o Celta de Vigo pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida de volta contra o Lokomotiv será na próxima quinta-feira (15), às 13h, na Rússia, onde o Atleti pode perder por até dois gols de diferença para avançar de fase.