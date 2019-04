Adversária do Brasil na estreia da Copa, Suíça tem quatro baixas por lesão para amistosos

Faltando somente menos de três meses para a Copa do Mundo 2018, os países participantes vão ter uma última oportunidade para definir a lista dos jogadores. Adversária do Brasil na estreia, a Suíça vai realizar amistosos contra Grécia - na sexta-feira (23) em Atenas - e Panamá, em Luzern, na próxima terça-feira (27).

Para os confrontos da última data Fifa antes do Mundial da Rússia, que inicia apenas em junho, o técnico Vladimir Petkovic não vai contar com quatro atletas. Vetados por estarem contundidos, o volante Zakaria, o meia Shaqiri, e os atacantes Mehmedi e Derdiyok ficam de fora, com o jovem meia-atacante Oberlin sendo novidade.

O armador da equipe, que atualmente defende o Stoke City, alegou ter um cansaço muscular, decorrente de problemas na panturrilha. Com a ausência, a promessa do Basel é cotado para iniciar em seu lugar, mas os demais ainda continuam com os substitutos indefinidos. De resto, o treinador não promoveu grandes mudanças, sinalizando quem deverá ser chamado ao principal torneio de seleções.

Destaque do Basel nesta temporada, atacante Oberlin é novidade na lista (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

Antes da viagem ao certame, no começo do mês de disputa, ainda vão haver partidas com Espanha e Japão, porém sem data e local definidos pelas respectivas federações. Os helvéticos estão no Grupo E junto aos brasileiros, bem como Costa Rica e Sérvia, buscando seguir com a escrita de avançar às oitavas de final em duas das últimas três edições, sendo sempre destacada pela força defensiva.

Confira a última lista de Petkovic antes do Mundial

Goleiros: Bürki, Hitz e Sommer;

Laterais: Elvedi, Michael Lang e Lichtsteiner (D); Ricardo Rodríguez e François Moubandje (E);

Zagueiros: Manuel Akanji, Djourou e Schär;

Volantes: Granit Xhaka, Behrami e Gelson Fernandes;

Meias: Freuler, Dzemaili, Fabian Frei e Zuber;

Atacantes: Embolo, Oberlin, Seferovic, Gavranovic e Drmic