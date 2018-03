Girona apenas empata com Levante em casa e pode sair da zona de Europa League

Neste sábado (31), Girona e Levante se enfrentaram no Estádio Municipal de Montilivi pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol e protagonizaram um belo jogo. Granell abriu o placar para os catalães e Morales empatou para os valencianos. Com pretensões diferentes na competição, o Girona continua na briga por uma vaga na Europa League, com 44 pontos na sétima posição, enquanto o Levante, com 28 pontos em 17º, segue tentando fugir do rebaixamento.

A primeira metade do jogo foi bastante equilibrada e com boas chances pros dois lados. Graças aos goleiros e às traves o zero não saiu do placar. Aos 11 minutos, Aday recebeu bola na esquerda e bateu forte, Oier fez boa defesa, espalmando de mão trocada e colocando pra escanteio.

Logo depois Boateng tentou dar a resposta em passe recebido dentro da área, mas o goleiro Bono fechou muito bem o ângulo e conseguiu ir nos pés do atacante e fazer a defesa. O Girona continuou atacando e quase marcou duas vezes, primeiro com Espinosa cabeceando muito perto do gol, depois com Aday cobrando falta e acertando a trave.

No finalzinho da primeira etapa foi a vez de Boateng aparecer novamente e com um chute da entrada da área, mas a bola bateu na trave. Um primeiro tempo bem disputado e emoções guardadas para o segundo. E já aos 54', Granell recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu de canhota, acertando o ângulo e abrindo o placar para o Girona. Um golaço!

Os catalães continuaram apertando a marcação e quase fizeram o segundo três minutos depois, mas Stuani, de frente com o goleiro, bateu pra fora. Chance incrível desperdiçada. O jogo continuou aberto, com as duas equipes buscando o gol, até que aos 68, Morales recebeu lindo passe de Lerma, invadiu a área e teve tranquilidade pra driblar o goleiro antes de tocar para o gol vazio, empatando a partida.

Nos 20 minutos finais o Levante começou a dominar a partida, pressionando o Girona no campo de defesa, mas nada mudou. O placar foi justo pelo tanto que os dois times correram e buscaram a vitória.

Na próxima rodada o Girona visita a Real Sociedad no País Basco e o Levante recebe o Las Palmas em Valencia, ambos no domingo (8).