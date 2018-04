No Florencio Sola, Banfield goleia Olimpo e chega com moral ao clássico

Neste sábado (07), o Banfield recebeu o Olimpo no Estádio Florencio Sola. Pela 22ª rodada da Superliga Argentina 2017/18, os mandantes venceram por 3 a 0, com gols de Jesús Dátolo, Danilo Ortiz e Julián Carranza.

O conjunto local foi muito superior ao Olimpo, principalmente por ter o controle de bola durante boa parte da partida. Além disso, teve as melhores chances - em especial na primeira etapa.

O Banfield teve a chance de abrir o placar cedo, aos 3 minutos, através de finalização de Jesús Dátolo, que acabou explodindo na trave esquerda de Guido Villar. No rebote, Enzo Kalinski finalizou de fora da área, e a bola mais uma vez a bola bateu na trave do goleiro do Olimpo. Minutos mais tarde, uma cabeçada do próprio Kalinski também levou perigo.

Aos 10 minutos de jogo e depois de um lateral no lado direito, a bola sobrou para Dátolo. Com um chute forte da entrada da área, o meia ex-Internacional, Atlético Mineiro e Vitória, abriu o placar, para delírio da torcida no Florencio Sola.

O Olimpo até conseguia ficar com a bola, mas era questão de tempo até ela "queimar" nos pés de seus jogadores. O Banfield saía em contra-ataque e, assim, quase ampliou o placar: finalização de Juan Pablo Álvarez pela esquerda, mas a bola saiu em tiro de meta.

Na segunda etapa, o Taladro jogou da mesma maneira que no primeiro tempo, comandando a partida. Aos 10 minutos, o marcador foi finalmente ampliado quando, após cobrança de falta de Pablo Mouche, Danilo Ortíz cabeceou e estufou as redes: Banfield 2 a 0.

O Olimpo não soube como reagir e praticamente não levou perigo ao arqueiro Facundo Altamirano. Enquanto o Banfield fazia o possível para marcar o terceiro tento e ampliar ainda mais o placar.

Aos 38 minutos, Mauricio Sperdutti escapou pela direita e acionou Julián Carranza na área, que, de chapa, "fuzilou" para fechar o placar. Foi o terceiro gol do garoto de 17 anos, que tem 13 partidas como profissional (titular em 7).

Com a vitória, o 15º colocado Banfield chega aos 29 pontos e ainda sonha com vaga na Copa Sul-Americana, ou, até mesmo, na Libertadores de 2019. No próximo sábado (14), o clube visita o arquirrival Lanús, às 15h30.

Enquanto isso, o Olimpo tem seu rebaixamento praticamente certo. Apenas um milagre salva a equipe de Bahía Blanca, que na próxima rodada recebe o San Martín - também no sábado, mas às 13h15.