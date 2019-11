Resultado Roma x Liverpool na semifinal da Uefa Champions League (4-2)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Agora, a final da Champions League volta só no dia 26 de maio, na tão esperada final em Kiev. Até mais!

48' E acabou! O LIVERPOOL ESTÁ NA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! NAINGGOLAN DE NOVO!

47' Pênalti para a Roma! O árbitro viu mão de Klavan dentro da área.

46' Subsituição no Liverpool: Sai Arnold, entra Clyne.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Cartão amarelo para Solanke, que segurou a bola para retardar o tempo.

No lance do gol, Nainggolan foi servido por Dzeko na entrada da área, o belga pegou um chute forte, de primeira, a bola explodiu na trave direita e balançou as redes. O goleiro, Karius, nada pôde fazer.

41' Substituição no Liverpool: Sai Firmino, entra Solanke.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! GOLAÇO DE NAINGGOLAN!

38' Cartão amarelo para Manolas, da Roma e Robertson, do Liverpool. Ambos os defensores começaram a discutira após empurrão em Florenzi.

37' Substituição no Liverpool: Sai Mané, entra Klavan.

32' Pra fora! Schick recebe na entrada da área e chuta de primeira, a bola passa com perigo e vai para fora, por cima do gol.

30' Cartão amarelo para Florenzi, após falta em Mané.

29' Substituição na Roma: Sai El Sharaawy, entra Antonucci.

26' Mané invade a área, dribla Fazio, mas o zagueiro se recupera e rouba a bola do atacante.

24' Substituição na Roma: Sai De Rossi, entra Gonalons.

23' Defendeu, Alisson! Firmino recebe dentro da área, na ponta direita e finaliza cruzado para Alisson fazer defesa providencial com os pés.

22' Pra fora! Nainggolan cruza para dentro da área e Dzeko chuta de primeira, mas a bola sobe demais.

20' UHHHH! Dzeko recebe passe por cima de De Rossi, dentro da área, gira e finaliza para fora

17' Quase! Nainggolan cruza, Dzeko desvia, El Sharaawy pega o desvio e finaliza em cima de Arnold, que desvia o chute.

14' UHHH! Ünder recebe lançamento dentro da área, tira uma 'casquinha' da bola e Karius salva em cima da linha.

8' Substituição da Roma: Sai Pellegrini, entra Ünder.

No lance do gol, Kolarov lança El Sharaawy na ponta, Arnold antecipa mal e o atacante sai em disparada, cruza para Dzeko que chuta duas vezes em cima de Karius e balança as redes.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! EDIN, EDIN, EDIN DZEKO É O NOME DELE!

4' Mané invade a área, toca para trás, mas a Roma fica com a bola e sai jogando.

1' Salah tenta o chute de fora da área mas chuta travado e a bola fica fácil para o domínio de Alisson.

Equipes sem alterações durante o intervalo.

0' Começou os 45 minutos finais!

Equipes já voltando ao gramado para o início da segunda etapa.

46' Final de primeiro tempo! Por enquanto o Liverpool vem vencendo a Roma por 2 a 1.

45' O árbitro concedeu mais um minuto de acréscimo.

44' Erroooooooooou! Pellegrini tenta o chute direto, mas acaba acertando um bico e isolando a bola. Lance bisonho.

43' Cartão amarelo para Lovren. O zagueiro perdeu na corrida para El Sharaawy e derrubou o ítalo-egípcio perto da área, à esquerda. Falta perigosa para a Roma bater.

41' UHHHH! Nainggolan toca de cabeça para Florenzi, na direita, o lateral chuta de primeira, com perigo, mas a bola morre na rede pelo lado de fora.

40' À frente do resultado, o Liverpool toca a bola para fazer o tempo correr, já a Roma se mostra aflita e recua à espera de um contra-ataque.

38' A zaga da Roma afasta o escanteio e recupera a bola. No contra-ataque, El Sharaawy invade a área e cai, mas o juiz manda o jogo seguir. Lance normal.

38' Salah fica mano a mano com Fazio, invade a área, mas chuta em cima do zagueiro. Escanteio para o Liverpool.

36' No escanteio, a zaga inglesa afasta, Kolarov pega rebote na esquerda e cruza para dentro da área, mas Karius sai de soco e a Roma recupera a posse.

36' Dzeko recebe na esquerda e chuta travado pelo defensor. Escanteio para a Roma.

34' Na trave! El Sharaawy sai da esquerda para o meio, dribla Lovren e bate firme para o gol, a bola desvia em Milner e explode na trave.

33' Os donos da casa exploram o lado esquerdo em jogadas ofensivas, com El Sharaawy e o apoio de Kolarov, que buscam cruzamentos para Dzeko e Schick, ambos com boa estatura para o cabeceio.

29' Arnold cruza na área e van Dijk comente falta de ataque. A Roma fica com a bola.

Contudo, a equipe romana não marcou mais de três gols em um jogo durante essa Champions.

Agora, a Roma precisa de mais quatro gols para igualar o placar do primeiro jogo e forçar uma prorrogação.

No lance do gol, Milner bateu escanteio a defesa da Roma afastou para trás, Wijnaldum subiu mais alto e empurrou para o gol.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL! WIJNALDUM É O NOME DELE!

24' UHHHH! Roberson sai em arrancada até a linha de fundo e toca para Mané, mas Alisson defende com o pé e a bola vai para escanteio.

19' A Roma continua em cima do Liverpool, pressiona, mas encontra dificuldades na hora de finalizar a jogada.

No lance do gol, El Sharaawy cabeceou para o meio da área, Lovren afastou errado e a bola explodiu na cabeça de Milner que foi direto para dentro do gol.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! GOL CONTRA DE JAMES MILNER!

13' UHHH! Salah recebe na ponta direita, corta para a esquerda e bate firme, mas Alisson encaixa a bola nas mãos.

No lance do gol, Nainggolan tocou fraco para trás, Firmino roubou a bola e correu, tocou para Mané na esquerda que finalizou para vencer o goleiro Alisson e abrir o placar em Roma.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL! É DELE, MANÉ

6' UHHHH! Florenzi pega o rebote de fora da área e enche o pé, a bola passa com perigo e assusta o goleiro Karius.

5' Quase! Kolarov lança Dzeko, o bósnio faz a proteção com o corpo, invade a área e cruza para o meio, mas não tinha ninguém para concluir.

3' A bola vai com perigo para dentro da área, mas a defesa do Liverpool recupera.

3' Escanteio para a Roma que começa pressionando o Liverpool.

0' UHHH! El Sharaawy recebe lançamento, cruza para Dzeko que tira uma 'casquinha' da bola e manda para fora!

0' Começou! Apita o árbitro.

Equipes perfiladas no gramado e toca o hino da Champions League!

O Liverpool também vem um 4-3-3 com o famoso tridente ofensivo à frente com: Karius; Robertson; van Dijk, Lovren, Arnold; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino.

A Roma já está confirmada em um 4-3-3 com: Alisson; Kolarov, Manolas, Fazio, Florenzi; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, El Sharaawy, Dzeko.

Boa tarde, torcedor! Já estamos a poucos instantes da partida entre Roma e Liverpool no Estádio Olímpico de Roma.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você acompanha ao vivo, lance a lance o jogo entre Roma x Liverpool ao vivo. O confronto é válido pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Champions League 2018. A partida acontece no estádio Olímpico de Roma, às 15h45, desta quarta-feira.

As duas equipes já se enfrentaram na última semana. No jogo de ida, em Anfield, o Liverpool contou com o apoio da torcida e goleou a Roma por 5 a 2.

Portanto, o Liverpool vem para o confronto decisivo com uma formação também no 4-3-3 com: Karius; Robertson; van Dijk, Lovren, Arnold; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino.

Enquanto Klopp terá um desfalque importante, visto que Chamberlain sofreu uma lesão muscular na coxa, no jogo de ida e estará fora da temporada e da Copa do Mundo. O holandês, Wijnaldum, ocupará a posição do meio-campista inglês.

Para o confronto desta tarde, Di Francesco não deve ter mudanças na equipe com uma formação 4-3-3,com: Alisson; Kolarov, Manolas, Fazio, Florenzi; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Ünder, Dzeko.

Já o Liverpool, marcou 38 gols em 11 partidas e sofreu apenas nove, recebendo o posto de melhor ataque da competição.

Ao longo da competição, a Roma marcou 17 gols em 11 jogos e sofreu os mesmos 17 gols durante esta edição da Champions.

"Acredito que podemos dar a volta por cima. Quero ver todas as almas dos torcedores que estarão presentes e até mesmo os que não estarão. Quero receber os mesmos aplausos que recebi quando vencemos o Barça. Essa é a minha esperança. Temos que pensar positivamente", declarou.

Já Eusebio Di Franesco, técnico da Roma, acredita em uma possível reação da Roma, visto que marcou dois gols fora de casa, quesito decisivo no critério de desempate na Champions.

"Nós queremos estar na final. Nós vencemos por 5 a 2 e as pessoas acham que a Roma precisa vencer "apenas" por 3 a 0, mas é um resultado e tanto", avisou o treinador alemão, em entrevista coletiva nesta tarde. Nós não somos o Chelsea nem o Barcelona. Ganhamos por 7 a 0 contra o Spartak Moscou em Anfield. O que isso quer dizer? Nada" disparou.

Apesar de terem revertido o placar nas quartas de final, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, falou à imprensa e tratou de deixar claro que os ingleses não são como as outras equipes.

Mesmo com a goleada, os Reds ainda não dão como certa a vaga, visto que a Roma perdeu por 4 a 1 para o Barcelona, e na volta, reverteu o placar, aplicando um 3 a 0 e garantindo a vaga à semifinal.