Alemanha x Arábia Saudita AO VIVO em amistoso internacional (1-0)

32' Al-Muwallad recebe e tenta passar pela marcação alemã, mas Hummels chega no momento preciso para travar e evitar a finalização.

31' Boa troca de passes entre Timo Werner, Marco Reus e Thomas Müller. O camisa 9 cabeceou e mandou para fora. Quase o segundo gol alemão.

30' Sami Khedira recebe com liberdade e chuta cruzado, mas o lance é anulado por outro impedimento.

29' Al-Sharani recebe de Al-Jassam, mas estava em posição irregular e o lance foi anulado.

26' Kimmich cruza com efeito e quase marca um golaço. Na sequência, Draxler evitou a saída, mas escorregou e não deu continuidade ao lance.

25' Lançamento de Jérôme Boateng para Marco Reus, mas o meia não consegue evitar a saída.

24' Sami Khedira, Timo Werner e Thomas Müller. Os três em posição irregular participam de jogada que resultam no gol impedido da Alemanha.

21' Timo Werner é acionado em lançamento, mas não consegue dominar.

20' Kroos já se levanta e corre normalmente em campo.

19' Toni Kroos fica caído no gramado após sofrer entrada dura.

19' Marco Reus toca para Werner. O atacante tenta acionar Draxler, mas exagera no passe.

17' Alemanha baixa a intensidade e partida esfria.

15' Alemanha domina o jogo. Troca passes, defesa segura, tem o jogo sob seu controle. Arábia Saudita mostra muita fragilidade defensiva e tenta assustar de longa distância, mas Neuer mostra muita segurança.

14' Khedira arrisca de longe e assusta a defesa da Arábia Saudita.

13' Gramado muito molhado. Alguns jogadores já escorregaram feio na BayArena.

12' Al-Muwallad arriscou de longe e Neuer segurou tranquilamente.

10' NA TRAVE! Timo Werner arrisca na entrada da área e acerta a trave direita do goleiro Al-Muaiouf. Na sequência, Draxler bateu cruzado e o arqueiro saudita defendeu.

9' Draxler é acionado na área, mas Al-Muaiouf se antecipa e faz a defesa.

9' Al-Shehri arrisca e Manuel Neuer defende. Primeira finalização da Arábia Saudita.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA!

Kimmich dá lançamento primoroso para Marco Reus, que ajeita para Timo Werner completar sozinho e abrir o placar.

6' Timo Werner se livra da marcação e bate cruzado. Omar Otham corta para escanteio.

6' Hummels tenta a finalização, mas é travado por Osama Hawsawi.

3' Alemanha troca passes e Arábia Saudita se segura.

COMEÇA O JOGO!

O jogo começa em instantes.

Execuções dos hinos nacionais.

Seleções entram em campo.

ARÁBIA SAUDITA - Al-Mayouf; Al-Shahrani, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi e Al-Harbi; Otayf e Al-Jassim; Al-Faraj, Al-Shehri e Al-Dawsari; Al-Muwallad. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

ALEMANHA - Manuel Neuer; Kimmich, Jérôme Boateng, Hummels e Jonas Hector; Toni Kroos e Sami Khedira; Thomas Müller, Marco Reus e Draxler; Timo Werner. Técnico: Joachim Löw.

As seleções estão confirmadas para o amistoso que começa em instantes.

A arbitragem será comandada por uma equipe da Eslovênia. Slavko Vinčić será o árbitro principal, enquanto Tomaž Klančnik e Grega Kordež serão os assistentes.

O amistoso entre Alemanha x Arábia Saudita será disputado na BayArena, em Leverkusen. Dois jogadores da equipe leonina foram cortados: o goleiro Leno e o zagueiro Tah.

A Alemanha não vence há cinco partidas.

Nos três confrontos entre as equipes na história, a Alemanha venceu as três partidas com um placar agregado de 17 a 0.

A Alemanha está no Grupo F, ao lado do México, da Suécia e da Coreia do Sul. Os tetracampeões mundiais vão em busca de mais um título diante dos mexicanos em sua estreia no principal torneio do planeta.

A Arábia Saudita está no Grupo A, ao lado da Rússia, do Egito e do Uruguai. A seleção enfrenta os anfitriões no jogo de abertura da Copa 2018.

O principal objetivo da Arábia Saudita é terminar em alta a fase de preparação antes de disputar o Mundial. Nos amistosos disputados em maio, os sauditas venceram dois de quatro, diante da Argélia e da Grécia.

Quanto ao amistoso, Jérome Boateng deve ser testado para saber seu condicionamento físico. O meia Özil tem problema no joelho, mas deve estar no jogo. O meia Toni Kroos se juntou à equipe no último fim de semana e deve ser escalado. Seguro na meta, Manuel Neuer começa o jogo de primeira.

O técnico Joachim Löw definiu os 23 jogadores que irão representar a Alemanha no Mundial. Os quatro jogadores cortados foram o goleiro Leno, o zagueiro Jonathan Tah, o meia Leroy Sané e o atacante Nils Petersen.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique conosco e acompanhe todos os lances do amistoso internacional entre Alemanha x Arábia Saudita, o último das seleções antes da disputa da Copa do Mundo 2018!