Sampaoli defende Messi e crê em recuperação da Argentina na Copa

Frustrante. Assim pode ser definida a estreia da Argentina na Copa do Mundo da Rússia. Com direito a pênalti perdido por Messi, a Albiceleste tropeçou e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Islândia neste sábado (16), no estádio Spartak, em Moscou. O técnico Jorge Sampaoli isentou o camisa 10 de culpa e crê em recuperação da equipe nas próximas partidas:

"A preocupação é não termos conseguido os três pontos. Leo (Messi) não me preocupa e ficamos felizes, tranquilos e emocionados por contar com ele nos próximos jogos. Me deixa tranquilo saber que o compromisso de Leo está intacto para que a Argentina avance à próxima fase. Precisamos nos fortalecer como grupo e crer uns nos outros. Temos as armas para ganhar de qualquer um e seguir em frente", disse.

O comandante também comentou sobre o estilo de jogo da Islândia, que jogou bastante fechada e anulou as principais jogadas ofensivas da Argentina.

"Foi uma partida incômoda porque a Islândia jogou em seu campo, fechando os espaços e marcando forte. Nós viemos decididos a propor o jogo. A Islândia se estruturou muito bem defensivamente e isso nos impediu de criar mais chances, apesar do domínio. Não tivemos uma transição rápida que gere incômodos ao rival. Conseguimos um pouco no segundo tempo", analisou.

A Argentina divide a liderança do Grupo D com a Islândia. Próximo adversário será a Croácia, na próxima quinta-feira (21), às 15h, no estádio Nizhny Novgorod.