Jogo Irã X Espanha AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: Segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

Bom tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Irã x Espanha ao vivo hoje , pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto acontece na Arena KAzan , às 15h (de Brasília).

Novidade: Você é super ligado em redes sociais? Curte usar o Instagram? Então agora você poderá acompanhar a VAVEL Brasil por lá. Nosso perfil terá vídeos e fotos dos principais eventos esportivos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Siga https://www.instagram.com/vavelbrasil/.

Além do desempenho na primeira partida, o jovem atacante de 23 anos, Sardan Azmoun, é a esperança de gols da equipe. O jogador do Rubin Kazan soma 23 gols em 32 jogos pela seleção, e é considerado pela torcida o “Messi iraniano”.

Empolgados com a vitória contra Marrocos na primeira rodada, os líderes do grupo B buscam surpreender e arrancar pontos importantes dos espanhóis.

Apesar do favoritismo no jogo, a seleção espanhola terá a difícil missão de furar o bloqueio do Irã. Isso porque em 18 jogos da classificatória da Ásia, a equipe sofreu apenas quatro gols, superando a marca de 1.100 minutos sem serem vazados.

Com três pontos no bolso, a equipe de Carlos Queiroz recebeu uma grande injeção de confiança.

A equipe iraniana não pode negar que a sorte sorriu um pouco no jogo contra o Marrocos, mas pode se orgulhar de ter feito o que havia proposto antes do torneio: jogar com entusiasmo.

A equipe foi pioneira com David De Gea depois de sua estréia regular e pensa positivo. O nível de jogo deixou-os satisfeitos, principalmente com um meio-campo que trabalhou com a fluidez que é conhecida e com o poderio do gol de Diego Costa.

Os comandados por Fernando Hierro tocaram os três pontos contra Portugal depois de uma grande reação emocional e futebolística, mas Cristiano trabalhou para Ronaldo.

Apesar dos iranianos irem ao confronto empolgados com a vitória de 1 a 0 sobre o Marrocos na primeira rodada, a Espanha foi a seleção que apresentou o melhor futebol dentre as favoritas ao título da competição.

Espanha e Irã se enfrentam nessa quarta-feira (20) às 15h em Kazam na busca por três pontos muito importantes para a classificação às oitavas de final.