Alemanha X Suécia AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

добрый день (dobryy den')! Em russo, boa tarde! Acompanhe conosco o duelo entre Alemanha x Suécia. É a sequência das duas seleções na Copa do Mundo 2018!

A arbitragem será comandada por uma equipe da Polônia. Szymon Marciniak é o árbitro principal, enquanto Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

O jogo será disputado no Estádio Olímpico de Sochi.

O confronto entre Alemanha x Suécia é bastante tradicional. Em toda a história, são 36 jogos. Os germânicos venceram 15 jogos, os suecos ganharam 12, além de nove empates. São 70 gols marcados pela Alemanha e 60 pela Suécia.

Líderes do Grupo F, os escandinavos começaram a Copa do Mundo 2018 com o pé direito ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0. Uma vitória pode colocar a equipe nas oitavas de final. Relembre como foi o jogo no vídeo abaixo.

A Suécia disputou 47 jogos em todas os Mundiais. São 17 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Com 75 gols marcados e 69 sofridos.

A classificação ao Mundial 2018 veio na repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, os suecos ficaram sorteados no Grupo A, ao lado da França, da Holanda, da Bulgária, de Luxemburgo e da Bielorrússia. Ficou na segunda posição da chave, com 19 pontos, e melhor que a Laranja Mecânica no saldo de gols (17 a 9). Na repescagem, superou a Itália. Venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e segurou a vantagem no segundo confronto. Eliminou a Azzurra, que ficou de fora da Copa depois de 60 anos.

A Suécia participa pela 12ª vez da Copa do Mundo, mas esteve ausente nos últimos oito anos. Como melhor desempenho, foi vice-campeão em 1958, quando sediou o evento e perdeu para o Brasil. Ficou no terceiro lugar em 1950 e 1994, além da quarta colocação em 1938.

Porém, a estreia foi decepcionante. Com uma atuação muito abaixo das expectativas, a Alemanha perdeu para o México por 1 a 0. Foi o primeiro revés em 33 anos no confronto. Por isso, o duelo diante da Suécia tem ares de decisão para a sequência germânica no Mundial.

Na história das Copas, a Alemanha disputou 107 jogos. Venceu 66, empatou 20 e perdeu 21. Marcou 224 gols e sofreu 121.

A classificação veio com uma campanha irreparável nas Eliminatórias Europeias no Grupo C. Diante da Irlanda do Norte, da Tchéquia, da Noruega, do Azerbaijão e do fragilíssimo San Marino, foram dez vitórias, 43 gols marcados e quatro sofridos, com 100% de aproveitamento. Porém, a seleção venceu apenas um dos seis últimos jogos e não venceu diante de seleções de alto nível, como Espanha, França, Inglaterra e Brasil.

Foram campeões em 1954, 1974, 1990 e 2014 – as duas últimas conquistas diante da Argentina. A Alemanha foi segunda colocada em 1966, 1982, 1986 e 2002, além da terceira posição em 1934, 1970, 2006 e 2010.

Das 21 edições do Mundial, a Alemanha participou de 19. Apenas em 1930, quando participaram apenas times sul-americanos, e em 1950, quando foi banida pelos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, os germânicos não estiveram presentes.

O duelo entre Alemanha e Suécia reúne duas seleções com muitas participações na Copa do Mundo.

O Grupo F é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

Campeã em 2014, a Alemanha busca a manutenção da hegemonia e o seu lugar no topo dos maiores campeões, junto com o Brasil.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.