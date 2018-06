Técnico do Panamá ressalta felicidade com gol histórico apesar de eliminação: “Me emocionei”

O Panamá deu adeus à Copa do Mundo da Rússia na manhã deste domingo (24), ao ser goleado por 6 a 1 para Inglaterra, que contou com um show do camisa 9 Harry Kane, com três gols anotados.

O único gol panamenho foi marcado pelo zagueiro Felipe Baloy, que entrou no decorrer do segundo tempo. Para o treinador da seleção debutante, Hernán Darío Gómez, o momento foi incrível, já que isso nunca havia acontecido.

“Sim, me emocionei. Vivemos muito o momento do gol. Quanto ao resultado, a diferença podia ter sido maior, poderíamos ter sofrido mais gols”, comentou o técnico contente pelo feito.

O comandante afirmou que ainda há muito a melhorar, em inúmeros aspectos. Ele comentou o fato de ter ido falar com Southgate, técnico inglês, e ressaltou a força das equipes que enfrentou até aqui.

“Aprendemos muito, temos de melhorar em todos os aspectos. Em infraestrutura, no campeonato nacional. Há muito a fazer. Ao Southgate? Fui dizer para ele que gostei da sua equipe, o parabenizei. Neste grupo enfrentamos adversários espetaculares”.

Gómez destrinchou um pouco o que foram os jogos do Mundial, lamentou a eliminação cedo e ressaltou a diferença de esquemas: “Foi um mundial muito tático, gostei muito. Foi pena termos sido eliminados”, disse.

O treinador ainda comentou sobre um pedido no vestiário e assumiu a preocupação com o placar extenso criado pelos ingleses em apenas 45 minutos, que era de 5 a 0. Ele não saiu insatisfeito com a etapa final.

“Eu contava o tempo, porque seis era muito. Era muito tenebroso um 5 a 0 no primeiro tempo e falei no intervalo: "não vamos procurar o empate, não vamos tentar diminuir o placar". Pedi só o 0 a 0 no segundo tempo. Bom, conseguimos o 1 a 1”, finalizou.