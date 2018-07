Jogo Croácia X Dinamarca AO VIVO online pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018

Bom tarde leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Croácia X Dinamarca ao vivo hoje, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto acontece em Novgorod, às 15h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

Ele percorreu 36 quilômetros nos jogos da fase de grupos, mais do que qualquer outro jogador na competição.

Não é segredo que Christian Eriksen é a principal ameaça de ataque da Dinamarca. Além de dar assistência para o gol de seu time na derrota por 1 x 0 para o Peru, ele também marcou no empate em 1 a 1 com a Austrália.

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Croácia

Embora os croatas tenham sido notáveis até agora, os dinamarqueses têm lutado para dar andamento ao seu plano de jogo. No entanto, com as chances solidamente favoráveis da Croácia, os escandinavos - agora invictos em 18 partidas - estão curtindo seu status de azarão e confiam que podem surpreender, especialmente com o atacante Yussuf Poulsen de volta da suspensão.

Os croatas sempre olham para ditar o ritmo, com seus homens da frente rápidos para pressionar os defensores da oposição. Depois de sua impressionante atuação contra a Islândia, Milan Badelj conseguiu forçar o caminho para o time titular.

Croácia X Dinamarca ao vivo

Zlatko Dalic vê este jogo como um teste genuíno da geração de ouro da Croácia, que está cheia de convicções após a derrota da Argentina. Dalic pode muito bem decidir ir com os titulares que começaram a partida, o que indicaria o quão satisfeito ele estava com esse desempenho.

A contagem de dois gols é a mais baixa das 16 equipes restantes na competição, enquanto apenas três dos 32 que começaram a Rússia 2018 tiveram menos chutes a gol na fase de grupos. Eles permanecem invictos, no entanto, e estão determinados a causar um transtorno.

Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Dinamarca

A Dinamarca também tem boas lembranças da Copa do Mundo, onde chegou às quartas-de-final, a melhor apresentação do país. Embora os escandinavos não sejam favoritos, eles mostraram a capacidade de aproveitar ao máximo as poucas chances que surgem em seu caminho.

As expectativas estão tão altas que, de fato, Luka Modric e cia. são consideradas iguais ou melhores que o terceiro lugar conquistado pela Croácia na França em 1998.

Croácia X Dinamarca ao vivo

O croatas tem sido uma das sensações do torneio até hoje. Vitoriosos em todos os seus três jogos do grupo, eles são o quarto time mais bem pontuado da competição e já jogaram futebol vibrante, não menos importante na pesada derrota da Argentina.

O segundo dos três empates da Europa nos oitavos-de-final da Rússia, em 2018, é o primeiro da história da Copa do Mundo da FIFA. Nos seus cinco encontros anteriores em amistosos e eliminatórias, os dois lados ganharam dois e empataram um.

Croácia e Dinamarca se enfrentam pela Copa do Mundo 2018, às 15h, no Estádio de Novgorod. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!