È fatta! Juventus confirma contratação de Cristiano Ronaldo por quatro temporadas

Como diriam os italianos, è fatta! (está feito, em português). A Juventus anunciou nesta terça-feira (10) Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais icônicos do futebol mundial dos últimos anos, que deixou o Real Madrid após nove anos para assinar com a Vecchia Signora.

Especulado durante a Copa do Mundo, por um possível descontentamento com o presidente do clube merengue, Florentino Perez, o camisa 7 assina contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2022. Além disso, o gajo chega pelo valor €100 milhões mais €12 milhões pagos pela Juventus de encargos à Fifa.

A Juventus, confirmou o reforço em seu Twitter oficial, após Andrea Agnelli, presidente dos bianconeri ir pessoalmente à Grécia onde CR7 passava férias, para fechar a transação juntamente com o atacante e seu empresário, Jorge Mendes.

Com a camisa do Real Madrid, Cristiano colecionou títulos coletivos individuais, como a artilharia das três últimas edições da Uefa Champions League, juntamente com o tri-campeonato do torneio continental de forma consecutiva. Em 438 jogos, Cristiano marcou a história do clube merengue ao marcar 450 gols, sendo o maior artilheiro do clube, ultrapassando diversos nomes históricos como Raúl e Alfredo Di Stéfano.

A chegada do atual melhor jogador do mundo, dá aos juventinos uma arma poderosa para chegar forte na disputa da Uefa Champions League, onde vem chegando às finais da competição em duas oportunidades, tanto em 2014/14, sendo vice-campeã frente ao Barcelona, quanto em 2016/17, quando perdeu para o Real Madrid, com dois gols do português, que agora joga do lado bianconeri.