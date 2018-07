Empresário garante que Juventus será último clube de Cristiano Ronaldo

Google Plus

Com a chegada de Cristiano Ronaldo a Itália para atuar pela Juventus, o jogador de 33 anos terá os minutos finais de sua carreira pela velha senhora.

De acordo com o empresário do CR7, Jorge Mendes revelou como o presidente da Juve, Andrea Agnelli, foi muito atencioso e compreensivo durante a época de negociação. Desembolsando 100 milhões de euros para a contratação, a Juventus pagará em dois anos o Real Madrid contendo 12 milhões de euros de solidariedade previstas pelos regulamentos da Fifa mais os acessórios do jogador.

Em entrevista ao jornal "Sport", o agente de Cristiano revelou como se sente em relação a essa transição e de como é importante para um jogador de tão alto nível tomar uma decisão dessas, tão importante para encerrar e ao mesmo tempo iniciar uma nova fase em sua vida.

“Ele vai encerrar uma carreira maravilhosa nesta equipe. Agradeço especialmente a Andrea Agnelli por sua consistência no trato com o Real Madrid. Estou muito feliz pelo Cristiano. A juventus será seu último clube. É uma opção de vida definitiva, mas muito bem pensada por Cristiano", afirmou o empresário do jogador.

Cristiano dominou Portugal, a Inglaterra, a Espanha e agora chega para dominar a Itália com a Velha Senhora, que busca reaparecer no cenário europeu.