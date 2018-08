Burnley empata com Istambul pela Liga Europa na estreia de Joe Hart

O Burnley empatou em 0 a 0 com o Istanbul, na primeira partida da pré-eliminatória da Liga Europa. Contando com a estreia do goleiro Joe Hart, o Burnley foi à Turquia com o objetivo de se defender e voltar com no mínimo um empate, que acabou sendo concretizado.

O primeiro tempo começou com o Burnley demorando para encaixar seu time e levar perigo ao adversário, o que só veio acontecer aos dez minutos. No lance, Barnes tentou trocar passes com Jeff Hendrick, mas não conseguiu fazer a jogada evoluir.

Fazendo valer o fator casa, o Istanbul era quem jogava melhor. Logo, trocou mais passes e impediu os Clarets de criarem jogadas. Eis que Junior Caiçara passou com velocidade em cima de Taylor e ficou em boa posição para finalizar. Porém, o estreante do dia, Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City, fez boa defesa e assegurou um primeiro tempo sem gols.

Na segunda etapa começou com o Burnley mais em cima dos adversários. Jeff Hendrick pegou o rebote do cabeceio de Tarkowski, e bateu cruzado, mas o goleiro Gunok fez uma boa intercepção.

Satisfeito com o empate fora de casa, o Burnley não tinha vergonha de recuar e esperar os turcos. Deixando o ataque de lado, a defesa se mostrava sólida em cada avanço do Istanbul, como no lance de Visca, que recebeu passe na entrada da área e teve seu chute desviado por Tarkowski.

Mesmo jogando em casa, o Istanbul não conseguiu furar a defesa do Burnley e terminou o jogo decepcionado com o desempenho. Por outro lado, os Clarets voltam para a Inglaterra satisfeitos com o empate e irão buscar a classificação em casa.

As equipes retornam na próxima quinta-feira (16) para disputarem uma vaga na fase de grupos da Liga Europa. O jogo acontece no Turf Moor, em Burnley, 15h45, no horário de Brasília.