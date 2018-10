Com novo técnico após 22 anos, Arsenal recebe atual campeão City fechando a primeira rodada da PL

Um duelo de gigantes encerra a primeira rodada da Premier League, o Arsenal enfrenta o atual campeão inglês, Manchester City no Emirates Stadium a partir das 12h horário de Brasília deste domingo (12).

Os donos da casa estão com grandes novidades para esta temporada começando no comando do time, depois de 22 anos Wenger acabou saindo do Arsenal e em seu lugar chegou o técnico Emery.

No Manchester City, não tivemos grandes novidades, o elenco foi mantido e a principal contratação foi do meio-campista Mahrez o qual estava no Leicester.

Arsenal em reformulação

Com a saída de Arsène Wenger do comando do Arsenal após 22 anos, a direção do clube buscou por mudanças na filosofia de jogo e claro no elenco. O escolhido para suceder Wenger, foi Unai Emery, treinador que fez bons trabalhos em times espanhois, Valencia e Sevilla, porém não foi bem na última temporada pelo PSG, mesmo conquistando a liga nacional.

Os Gunners contrataram bons jogadores na janela de tranferência, o goleiro alemão Leno, o lateral direito Lichtsteiner ex-Juventus, o zagueiro Sokratis o qual estava no Borussia Dortmund e o jovem meia Lucas Torreira ex-Sampdoria.

A provável escalação do Arsenal para o clássico contra com alguns reforços: Leno; Bellerín, Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira, Ozil; Aubameyang, Mkhitaryan e Lacazette

Machester City em busca do bicampeonato

Após temporada fenomenal conquistando a Premier League 2017/2018 quebrando o recorde de número de pontos somados,a equipe comandada por Pep Guardiola quer mais, no começo desta temporada os Citizens já conquistaram a Supercopa da Inglaterra contra o Chelsea.

A missão de estreia não será fácil e Pep Guardiola sabe disso, o treinador projetou a partida: "Trata-se de um clássico, de um jogo diferenciado logo na estreia e já vamos precisar buscar um triunfo. Se ganharmos pegaremos embalo na defesa do título. Na temporada passada conseguimos uma boa pontuação desde cedo e isso pesou"

Para a estreia, a principal novidade do time deve ser Mahrez jogando pelo lado direito: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Fernandinho, Mahrez, David Silva, De Bruyne, Sané; Aguero