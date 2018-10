Com um jogador a mais, Olympiacos vence Burnley e dá passo rumo a fase de grupos da UEL

Nessa quinta-feira (23), o Olympiacos recebeu a equipe do Burnley no estádio Georgios Karaiskakis e venceu com tranquilidade pelo placar de 3 a 1. Com um jogador a mais em campo, o time grego administrou bem o resultado, chegou à vitória com dois gols de Konstantinos Fortounis e um de Andreas Bouchalakis e encaminhou bem a classificação para a fase de grupos da Uefa Europa League.

Logo no início da partida, aos 19 minutos, Fortounis fez um belo gol de falta e abriu o placar para o time grego. Apesar disso, a alegria dos donos da casa não durou muito, já que o Olympiacos ameaçou pouco o adversário e minutos antes do intervalo foi castigado.

Mohamed Camara derrubou Wood na área e a arbitragem marcou o pênalti. O próprio atacante bateu, e empatou a partida para os Clarets. Apesar disso, após a volta do intervalo, os gregos voltaram com força total e ficaram à frente do placar de novo, dessa vez com Bouchalakis.

Algo que parecia complicado para os Clarets, se tornou ainda mais. Após Ben Gibson colocar a mão na bola dentro da área, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo na partida, foi expulso, e o árbitro esloveno ainda marcou a penalidade máxima. Kostas Fortounis foi para a cobrança e balançou as redes pela segunda vez no jogo.

Depois do gol, os mandantes aproveitaram a vantagem numérica, ficaram com a posse de bola (57%) e tiveram uma maior ofensividade para vencer a equipe inglesa. Para se ter uma ideia do domínio grego, enquanto o Burnely chutou apenas três vezes ao gol, os Thrylos deram perigo a meta de Heaton em 11 oportunidades e fecharam o placar em 3 a 1.

A partida decisiva ocorre na próxima quinta-feira (30) às 15h30 no estádio Turf Moor. Jogando sob seus domínios, o Burnley precisa de uma vitória caso queira ingressar à Uefa Europa League, enquanto o Olympiacos terá de segurar a pressão dos donos da casa para garantir pelo menos um empate para se classificar à competição.