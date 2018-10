Após vitória no Espanhol, Atlético de Madrid festeja troféu da Supertaça Europeia

Comemorar duas vezes em um dia só. Foi o que aconteceu com a torcida do Atlético de Madrid neste sábado (25). A primeira vez foi pelo resultado positivo contra o Rayo Vallecano. Jogo que exigiu suor dos Colchoneros, que venceram pelo placar mínimo: 1 a 0, gol de Griezmann, já no segundo tempo. O segundo ato de celebração foi uma cerimônia pós-jogo, que tinha como intuíto mostrar e apresentar aos torcedores a Taça da Supertaça Européia. Conquistada há precisamente 10 dias, diante do rival Real Madrid.

Fazendo uma espécie de "evento rápido" as luzes do estádio do Atlético foram apagadas, tendo apenas pontos de luzes para focar respectivos momentos. Entre estes, é claro, todos os que a Taça era levantada por alguém. No momento de apagar dos refletores se pôde ouvir, em som muito alto, a canção Thunderstruck da banda australiana AC/DC. Um a um, os jogadores eram chamados pelo narrador oficial do estádio. Quando enfim todos juntos, a torcida foi ao apogeu, entoando o famoso grito de "Campeões, campeões.."

Filipe Luis entre aplausos e despedida

Possivelmente de saída para o PSG, o momento que o narrador do estádio chamou pelo nome do lateral esquerdo brasileiro gerou certa expectativa. Foi quando mais ruídos aconteceram perante ao som tão alto da música. Muitos assobios e aplausos foram ouvidos. Em retribuição, mas com sorriso fechado, como de quem segurasse a emoção, Filipe retribuiu os aplausos até o momento que se encontrou com seus companheiros no centro do campo.

Discurso de Simeone para finalizar

Ídolo total do clube e dos torcedores, a "festa" terminou com Simeone falando para todos os presentes. A partida contra o Rayo, ao menos naquele momento, foi secundarizada, e o treinador abordou a paixão e a mística que movem clube e torcida. Prometendo ainda mais empenho para o futuro.

"Estamos podendo comemorar com vocês agora, depois de uma partida que saímos campeões dias atrás. É um momento para desfrutar, vocês (torcedores) viram a forma que os jogadores se portaram e atuaram dentro de campo. Estamos nesse grande nível há sete anos e esta será outra temporada larga. O que vai nos guiar novamente será unidade, compromisso e trabalho", encerrou.