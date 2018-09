Barcelona e Girona são os primeiros times escalados para jogar fora da Espanha

O presidente da La Liga Javier Tebas bateu o martelo e divulgou a data do primeiro jogo do Campeonato Espanhol nos Estados Unidos. Barcelona e Girona foram os escolhidos. Os times farão a partida no dia 27 de janeiro de 2019 em Miami no estádio Hard Rock Stadium.

De acordo com um fonte próxima da Liga de Futebol Profissional da Espanha, o mandante do jogo seira o Girona, que embolsaria cerca de 4,5 milhões de dólares (18,6 milhões de reais), e ainda ganharia 1.500 passagens aéreas para sortear entre seus torcedores para comparecerem a partida.

O presidente da Liga tem o projeto com a empresa Revelent, multinacional de mídia, esporte e entretenimento, de internacionalizar a competição pela América, com foco nos Estados Unidos e Canadá. As partes fizeram um acordo de 15 anos para que os jogos da competição sejam sediadas na terra dos americanos semestralmente.

A Revelent é a empresa responsável pela Internacional Champions Cup, um torneio que é considerado como uma pré temporada, onde muitos clubes europeus participam nos Estados Unidos. A empresa tem o intuito de aumentar a popularidade do futebol no país, como outros esportes fazem na Europa, como por exemplo, a NBA.

Quando souberam da possibilidade de serem expostos a tamanho desgaste físico e um calendário muito desgastante, no final de agosto, vários jogadores da La Liga se reunião para decidir qual medida tomariam caso esse projeto fosse seguido em frente.

Nomes como Busquets, Sergi Roberto, Sérgio Ramos, Nacho, Juanfran e Koke foram alguns jogadores de peso que compareceram a reunião. Com o apoio do presidente da Associação dos Futebolistas Espanhóis (AFE), David Arganzo, debateram sobre uma possível greve que pode vir a acontecer nos meses de setembro ou outubro.

“Chegou o momento de dizer ‘basta’. Os jogadores estão cansados e dispostos a chegar até o final. Não podemos permitir decisões unilaterais. É uma falta de respeito que La Liga não conte com os jogadores em decisões de peso que os afetam diretamente”, disse o presidente de Associação.

Com nenhum representante do Girona presente na reunião, os jogadores e a Associação tem em mente criar uma assembléia que esteja a frente dos seus direitos e que tenha como objetivo demostrar como o calendário das partidas e os horários podem ser prejudiciais as suas saúdes físicas. Porém até agora, nenhum representante da Liga retornou o contato.

A Federação de Acionistas e Sócios do Futebol Espanhol (FASFE), saiu em defesa dos jogadores, e declarou ser inadmissível que esse tipo de projeto seja levado a frente por parte do presidente da La Liga Javier Tebas. O Barcelona e Girona ainda não se pronunciaram sobre serem os primeiros times escalados para jogar fora do país.