Olympiakos e Real Betis ficam no empate sem gols na primeira rodada da UCL

Na tarde desta quinta feira (20), Olympiakos recebe o Real Betis em sua casa no estádio Karaiskakis na Grécia para o confronto da primeira rodada da Europa League pelo grupo F. Em um jogo movimentado do início ao fim, as equipes esbarraram com a grande dificuldade de finalização e não conseguiram sair do zero a zero.

No início do jogo, as duas equipes mostraram que o jogo seria bem movimentado. Com os times buscando o gol desde do primeiro minuto de partida, os primeiros 10 minutos duas duas equipes tiveram chances claras de gol. Com três minutos o Olympiakos teve uma oportunidade com o Tsimikas que dava uma passe em profundidade para Fortounis, mas o jogador estava em posição irregular.

O Real Betis teve sua chance com 12 minutos de jogo, em uma jogada originada pelo Andrés Guardado, que mandou um passe para Morón fazer uma finalização, mas o atacante estava em uma posição irregular. Com o jogo tendo muitas jogadas ofensivas a todo o tempo, os goleiros tiveram que entrar em ação em vários momentos para garantir que a primeira parcial terminasse no zero a zero.

Com o segundo tempo inciado, as equipes não mudaram sua postura de corres atrás do resultado. Em busca do primeiro gol, a segunda parcial começou com grande pressão dos dois lados. Mas ainda assim, os times esbarravam na dificuldades de não conseguirem finalizar. Os jogadores de ataque encontravam as oportunidades mas não conseguiam finalizar, pois esbarravam no bom posicionamento dos goleiros ou se encontravam em posição irregular.

Em uma falta dura, aos 73 minutos de jogo, após uma entrada perigosa, o Tsimikas deu uma entrada forte no jogador do Real Betis e acabou levando o segundo cartão amarelo desfalcando o time mandante, fazendo com que sua equipe terminasse a partida com um jogador a menos.

Com isso, o time da Espanha aproveitou a oportunidade de ir com todas as forças para cima do adversário. Mas mesmo tendo um a mais na partida, o time não se encontrava em um bom dia. As duas equipes buscaram o tempo todo uma finalização certeira, porém não contaram que seus elencos não estariam inspirados para ganhar os três pontos.

O Olympiakos entra em campo novamente contra o Milan na quinta feira (04/10), fora de casa as 15:30 (horário de Brasília). Já o Real Betis enfrenta o Dudelange diante de sua torcida também na quinta feira (04/10) as 13:55 (horário de Brasília).