Após segunda derrota seguida com Alemanha, Löw mantém otimismo: "Me dá coragem para o futuro"

Em mais uma derrota da Alemanha na UEFA Nations League, a segunda seguida em três jogos, a equipe tetracampeã mundial continua com o péssimo desempenho apresentado desde a Copa do Mundo da Rússia, aumentando as críticas e a pressão para o time. Nesta terça-feira (16), enfrentou a França no Stade de France em Saint-Denis, onde perdeu de virada por 2 a 1.

O resultado deixou os alemães em último no Grupo 1 com apenas um ponto, atrás da Holanda com três e França com sete. Com isso, a Alemanha precisará torcer para um resultado favorável para os franceses contra os holandeses na próxima rodada para tentar a permanência no torneio, podendo adiar a decisão entre o terceiro e segundo colocado para a última rodada. Caso isso não ocorra, os alemães serão rebaixados para a Liga B.

A crescente pressão ao técnico Joachim Löw tende a aumentar ainda mais até o final da fase de grupos da Liga das Nações, podendo custar o cargo do então treinador. Na entrevista coletiva pós jogo, Löw tentou amenizar a derrota e falou que a mudança na equipe será gradual.

“Não precisamos ficar desapontados com o desempenho mostrado. Nós estávamos em pé de igualdade com a atual Campeã do Mundo, a França. Teríamos que marcar o segundo gol no primeiro tempo, por isso não fomos recompensados ​​por um bom jogo. A França tem muita qualidade - é o que vimos hoje de novo. Eles fazem dois gols de algumas chances. Podemos aprender com essa eficiência."

"Fico feliz que voltamos depois do fraco resultado contra a Holanda com muita coragem. A tripulação cortou todos os grãos. Infelizmente nós temos que viver com o resultado ruim agora. Mas também se vê que uma mudança deve ser iniciada sucessivamente. Os jovens jogadores não têm experiência para ter sucesso a longo prazo. Mas o que eu vi hoje me dá coragem para o futuro”.

A seleção alemã volta a campo na próxima data FIFA, em amistoso no dia 15 de Novembro (quinta-feira), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Rússia, na Red Bull Arena em Leipzig. E no dia 19 (segunda-feira), no mesmo horário, enfrenta a Holanda na última rodada da Nations League, na Veltins-Arena.