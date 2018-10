Empresário de Antonio Conte nega interesse do Real Madrid: "Não houve contato"

O mal momento do Real Madrid não é novidade para ninguém. Com isso, a grande pressão para cima de Julen Lopetegui só vem aumentando com o passar dos dias. Ocupando a sétima posição da La Liga com 14 pontos, o time merengue vem com uma péssima sequencia de mais de cinco jogos sem vencer na competição.

A quantidade de jogos sem vencer foi quebrada no confronto com o Viktoria Pilsen na última terça feira pela Champions League. Porém, o resultado não foi suficiente para sessar os rumores de sua suposta demissão a qualquer momento.

Um dos grandes nomes cotados para o cargo é o Antonio Conte. O ex-técnico do Chelsea está sem clube no momento e estaria sendo sondado pela diretoria merengue para assumir a posição. De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", o treinador havia recebido uma ligação do time de Madrid explicando a situação atual do clube. Entretanto, de acordo com seu empresário nenhum contato foi feito por parte do clube espanhol.

"O Antonio está de férias, não recebeu nenhuma ligação do Real Madrid. O Real é um clube enorme, no entanto não houve contato", disse Daniele Conte em entrevista para "El Larguero".

Conte tem ótima passagens por clubes como Atalanta, Siena e Bari. Ainda foi tricampeão com a Juventus na Série A e na sua primeira temporada no comando do Chelsea, foi campeão da Premier League. Possui passagem como técnico da seleção italiana nos anos de 2014 a 2016.