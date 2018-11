Bayern de Munique vence AEK e encaminha classificação da UCL 

Sem oferecer margem para o azar mas com mais dificuldade do que se previa, o Bayern de Munique venceu o AEK Atenas por 2 a 0 na Allianz Arena, em jogo que marcou a quarta rodada do Grupo F da Champions League. Com dificuldades para quebrar a retranca e forte marcação do bom time grego, os gigantes da Baviera contaram novamente com o faro artilheiro de Lewandowski, que marcou os dois gols do confronto.

Restando dois jogos, o Bayern agora chegou aos dez pontos e colocou as duas mãos na classificação para as oitavas. Só duas atípicas derrotas seguidas para Benfica e Ajax tirariam os alemães precocemente da competição. A briga agora fica por conta da liderança, já que a diferença para o Ajax é de apenas dois pontos.

Em via oposta, o AEK continua na lanterna e sem pontuar. Os atuais campeões gregos porém ainda sonham com o terceiro lugar e classificação para a Liga Europa. Para isso acontecer, precisa vencer o Ajax em casa e o Benfica em Lisboa. Desafios complicados mas que não são considerados utópicos pela mídia grega, que se baseia justamente no bom desempenho do time em ambas as partidas contra o poderoso time do Bayern.

Favorito pleno para vencer hoje até por uma margem confortável, o penta campeão europeu de Munique teve que ter paciência e gastar muito a bola para encontrar espaços. Quando enfim achava ângulo para finalizar, o goleiro Barkas em grande noite aparecia bem. O primeiro gol só veio sair aos 30 minutos, quando depois de escanteio o juiz enxergou um duvidoso agarrão do zagueiro sérvio Uros Cosic em cima de Lewandowski. O próprio polonês se incumbiu da cobrança e não desperdiçou.

O gol não desesperou o AEK e por tabela não deixou o Bayern em uma situação mais fácil. O tento que daria certeza da vitória dos bávaros viria a acontecer já depois da metade do segundo tempo, quando aproveitando passe Muller, Lewandowski outra vez estufaria as redes e se consagraria como artilheiro da noite.