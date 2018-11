Atlético de Madrid dá o troco e vence Borussia Dortmund na Espanha

Recebendo o Borussia Dortmund pelo returno do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa dentro do Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid fez o dever de casa e venceu os amarelos e pretos por 2 a 0, com gols de Saúl e Griezmann. O resultado fez o time espanhol "vingar" os pesados e surpreendentes 4 a 0 sofridos na Alemanha há duas semanas.

Além da "vingança", os três pontos deixaram o Atlético bem encaminhado para uma classificação tranquila. Estando agora com nove pontos, cinco a mais que o Brugge, e oito a mais que o decepcionante Monaco. Por sua vez, a nível de pontuação o Borussia têm a mesma situação. Mas possui a vantagem de ser líder atual do grupo pelo saldo de gols.

Como de costume e atipicamente aos clubes de ponta da Europa, os Colchoneros teve o jogo reativo como sua principal premissa. O time de Simeone viu o Borussia ter bem mais a bola e povoar de forma quase que habitual o campo ofensivo. Porém, também como de costume, o time de Madrid marcava bem e dava raríssimas oportunidades para o goleiro Oblak trabalhar. Sempre estudando uma forma fria de contra-atacar fatalmente, a chance apareceu aos 33 da primeira parte. Filipe Luis enxergou Saúl em um belo passe e o meio-campista da Seleção Espanhola não desperdiçou. 1 a 0 Atlético com o Borussia com mais de 70% de posse de bola.

No segundo tempo a partida não mudou muito. O Borussia tinha a bola e o Atlético de Madrid tentava explorar os espaços deixados pelos alemães. Autor de dois gols na vitória em Dortmund, o português Raphael Guerreiro perdeu a grande e maior chance que os borussens tiveram para empatar. Como quem não faz leva, em um bonito e plástico contra-ataque iniciado por Gelson Fernandes, o ganês Partey acharia Griezmann em excelente condições e o francês, para não variar, emendou para as redes. A dez minutos para o fim do confronto, não restava mais nada para que os germânicos tentassem alguma reação.