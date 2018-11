Labbadia lamenta chances perdidas pelo Wolfsburg após derrota: "Estamos desapontados"

Nesta sexta-feira (9), o Wolfsburg visitou o Hannover 96 fora de casa e foi derrotado por 2 a 1. Os lobos perderam um caminhão de gols na partida, marcando apenas no fim, com Weghorst cobrando pênalti já nos últimos minutos. O resultado fez com que a equipe se distanciasse da primeira parte da tabela.

Após a derrota, o técnico Bruno Labbadia, poupando suas palavras, discorreu sobre o placar. Ele desaprovou a atuação de sua equipe, especialmente no setor ofensivo.

"Eu honestamente não penso muito nisso hoje. Nós não podemos perder o tanto de chances que tivemos hoje. O Hannover queria lutar contra nós e ficaram muito baixo. Nós cometemos erros muito simples", declarou.

O Wolfsburg vem de uma classificação tranquila sobre o próprio time do Hannover na DFB Pokal, com um resultado de 2 a 0. No entanto, a atuação foi bem diferente do que a pela liga e apesar da derrota, ele valorizou a luta dos jogadores.

"O melhor do 1 a 0, claro, seria abrir o placar contra uma equipe muito estável e compacta que precisávamos. Então, é claro que era amargo estar atrás do marcador", disse.

"Mesmo após o 0-2 a equipe nunca desistiu. Nós até tivemos a chance hoje de virar o jogo completamente, o que teria sido possível hoje. Claro que estamos desapontados", completou.

Para retomar sua confiança no Campeonato Alemão, o Wolfsburg só volta a campo no dia 24, sábado, diante do RB Leipzig, ás 12h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena.