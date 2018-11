Distância do Bayern para o líder não assusta Niko Kovac: "Muita coisa ainda vai acontecer"

Em um clássico alucinante no Signal Iduna Park neste sábado (10), o Bayern de Munique visitou o Borussia Dortmund e saiu derrotado por 3 a 2. Após sair na frente com Lewandowski, os bávaros levaram o empate com gol de Reus, mas logo em seguida o polonês tratou de botar o time visitante na frente novamente. No entanto, o capitão da equipe auri-negra igualou tudo e Paco Alcácer tratou de virar.

Após a partida, o técnico do Gigante da Baviera, Niko Kovac, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. Ele discorreu sobre o confronto e se mostrou um pouco decepcionado com a atuação de sua equipe na etapa final.

“Fizemos um ótimo primeiro tempo. No segunda tempo, fomos pegos duas vezes no marcador. Isso não deveria acontecer, deveríamos ter ficado mais compactos”, declarou.

Apesar disso, Kovac exaltou muito o jogo e o desempenho de ambos os times. Para ele, o desempenho do Bayern em Dortmund foi um dos melhores da atual temporada.

“Vimos um fantástico jogo de futebol dos dois lados hoje. Foi muito aberto no geral. Infelizmente perdemos hoje, mas poderíamos ter saído com um empate. Lutamos muito e foi o nosso melhor desempenho desde a partida contra o Schalke. Temos de aproveitar isso nos próximos jogos”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o gol anulado de Lewandowski durante os acréscimos do jogo, o treinador concordou com a decisão do árbitro, mas se mostrou irritado com a utilização do VAR. “Aquilo foi só um impedimento claro. Não tinha nenhuma necessidade de se usar o árbitro de vídeo”, disse.

Com a vitória, o Borussia Dortmund se distanciou ainda mais do time bávaro na liderança, chegando a 7 pontos de vantagem. Entretanto, essa longinquidade entre ambos os rivais não é algo que preocupe tanto Kovac.

“Sete pontos é uma grande lacuna, parece muito, mas tudo é possível no futebol. A temporada ainda está só no começo e ainda há muito para acompanhar. Queremos fazer isso com muito trabalho duro”, finalizou.

O Bayern só voltará a campo após a Data FIFA de jogos internacionais entre as seleções. No dia 24 de novembro, sábado, os bávaros terão a visita do Fortuna Dusseldorf na Allianz Arena, ao 12h30 (de Brasília).