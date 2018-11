Simeone elogia o Barcelona, mas acredita em vitória do Atlético de Madrid

Haja emoção. Logo mais a bola rola entre Atlético de Madrid e Barcelona. O técnico Diego Simeone exaltou o time adversário. Para ele, Culés possui uma formação tática que independente de quem entra, sabe o que fazer.

"O Barça sempre foi a melhor equipe do mundo, ainda que não tenha uma continuidade a nível europeu. Os registros que tem na Espanha são excelentes, e o time tem formas diferentes de atuar dependendo de quem jogue", disse.

​​​O confronto envolve a disputa direta pela primeira colocação da Liga Liga. O Atlético de Madrid conta com a força de sua torcida para tentar a vitória em casa, já o Barcelona aposta na genialidade de Lionel Messi e Luis Suárez.

Para a partida contra o time da Catalunha, o comandante da equipe Colchonera não contará com três jogadores, lesionados: O lateral Juanfran, os zagueiros Godín e Gímenez.

"Temos uma nova oportunidade de derrotá-los. Vamos com energia, entusiasmo. Tentaremos levar o jogo para onde achamos que podemos agredi-los", frisou.

Simeone ainda comentou sobre a possibilidade de renovar o vínculo com os Rojiblancos, no qual, se sente com uma energia renovada.

"Não falamos do aspecto econômico, nem de quantos anos (a mais de contrato). Se a diretoria me oferecer alguma coisa no restante da temporada,vamos sentar e começar a ver a situação juntos. Me sinto bem, contente, com uma energia mais forte do que no primeiro dia", concluiu.