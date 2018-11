Classificado na Champions League, Barcelona encara PSV com desfalques

O atacante e artilheiro do Barcelona, Luis Suárez está fora da partida desta quarta-feira (28) contra o PSV pela Liga dos Campeões. O camisa 9 passa por tratamento para tentar curar fortes dores que sente no joelho direito e ficará duas semanas no departamento médico.



O jogo é válido pela 5° rodada da fase de grupos do torneio continental. Além do uruguaio, o goleiro holandês Ciellessen se recupera de uma lesão na perna direita e o meia Arthur, que vem sendo muito elogiado pelo treinador Ernesto Valverde e por toda a imprensa espanhola, também está fora da partida, mas esse será poupado por conta de um incômodo muscular, mas o departamento médico garante que o camisa 8 estará em campo no domingo contra o Villareal.



O comandante do time do Barcelona também não poderá contar com outros quatros jogadores: Rafinha, Vermaelen, Sergi Roberto e Samper. Mas esses já eram desfalques confirmados.



A equipe catalã entra em campo já classificado, mas busca a vitória para manter a invencibilidade.

Felipe Assumpção