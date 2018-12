Favre se junta a protesto da torcida do BVB contra jogos na segundas-feiras: "Ridículo"

Neste sábado (1), o Borussia Dortmund garantiu mais um importante resultado em busca do título da Bundesliga. Jogando em casa, o time venceu o Freiburg por 2 a 0 e aumento a vantagem na liderança, se distanciando ainda mais de Monchengladbach e Bayern.

Principal responsável pela grande campanha auri-negra na temporada, Lucien Favre não poupou elogios a seus jogadores após a vitória, em coletiva de imprensa no Signal Iduna Park. O técnico considerou que o resultado digno.

"Fizemos um jogo muito compacto e tivemos paciência nos momentos certos. Nossa vitória é merecida", declarou.

Ele também fez questão de comparar a atuação com a do empate em 0 a 0 diante do Brugge na última quarta-feira (28), pela Champions League. "Jogamos com mais calma e ritmo, diferente do que foi visto contra o Brugge", disse.

Durante a partida, foi possível ver um protesto dos fãs auri-negros na Muralha Amarela. O alvo era a Federação Alemã de Futebol (DFB), por conta dos jogos nas segundas á noite, o que tem irritado bastante os torcedores ao redor da Alemanha. Favre se juntou no protesto e criticou a data.

"Eu posso entender totalmente os fãs, é claro que é uma vergonha para nós. Gostaria de proibir todos os jogos de segunda-feira, eu sempre disse isso. Isso é ridículo", afirmou.

Ao ser questionado sobre o jogo novamente, o suíço voltou a elogiar seus jogadores. Ele exaltou a construção do segundo gol das abelhas, em jogada de Sancho que resultou no tento de Paco Alcácer, principal goleador do campeonato.

"Foi uma ação fantástica de Sancho. Um belo gol coletivo deles", falou.

Apesar da vitória, o momento é de preocupação para alguns atletas do time de Dortmund, principalmente Zagadou. O francês se machucou ainda na primeira etapa, dando lugar a Toprak. Além dele, o zagueiro suíço Akanji e o meia estadunidense Pulisic também são motivos de temor no departamento médico do clube.

"Eu não posso dizer nada ainda sobre a gravidade da lesão. Também não sei sobre Akanji e Pulisic nós vamos ter que esperar e ver", finalizou.