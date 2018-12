Em jogo eletrizante, Arsenal vence Tottenham  no Derby de Londres

Em jogo válido pela décima quarta rodada da Premier League,Arsenal e Tottenham se enfrentaram neste domingo(2), no Emirates Stadium. O placar do North London Derby foi de 4 a 2 para os gunners, os gols do time da casa foram anotados por Aubameyang(2x),Torreira e Lacazette, já os tentos dos spurs foram de Dier e Kane.

O clássico de hoje cumpriu e superou as expectativas dos torcedores pois foi um jogo espetacular eletrizante e com muitos gols mas no final o que decidiu a partida foram as falhas defensivas do time de Pochettino.

A partida começou com os gunners pressionando a saída de bola e não deixando o Tottenham respirar e a pressão surtiu efeito pois logo aos 9' após cobrança de falta o zagueiro Vertonghen subiu e desviou a bola com a mão de maneira clamorosa cometendo o pênalti,coube ao gabonês Aubameyang bater bem e abrir o placar para os donos da casa.

Após o gol o time de Unai Emery continuou pressionando e não deixando as estrelas do Tottenham jogarem mas em um espaço de 5 minutos tudo mudou,com os spurs chegando ao empate com Dier em jogada de bola parada e virando o jogo em um pênalti minimamente duvidoso marcado sobre Son onde Kane bateu com maestria e virou a partida.

Na volta da segunda etapa quando todos imaginavam um Arsenal abatido pela virada que tomou se surpreendeu com um time que parecia que o jogo tinha acabado de começar pressionando e sufocando o time de Pochettino. Esse sufoco aplicado deu resultado quando aos 10' em bom contra ataque Aubameyang brilhou novamente acertando belo chute de primeira sem chances para Lloris.

A virada dos gunners veio após uma falha do jovem zagueiro Foyth que foi recuar a bola e acabou chutando o vento e entregando a bola para Ramsey que deu bom passe para Lacazette que acertou bom chute da entrada da área que contou com desvio da zaga matando Lloris.

Ainda tivemos tempo na partida de Torreira ampliar a vantagem dos gunners após bom passe de Aubameyang para fechar sua partida espetacular.

Com a vitoria os gunners chegaram a 30 pontos assumindo a quarta colocação, com a mesma pontuação do rival Tottenham que esta na quinta colocação.

O Arsenal volta a campo nesta quarta feira(5) em novo clássico pela Premier League contra o Manchester United. O Tottenham retorna também na quarta feira contra o Southampton também pela Premier League.