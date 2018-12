Manchester United e Arsenal empatam em clássico cheio de erros individuais

Jogo entre Manchester United e Arsenal, pela Premier League, no estádio de Old Trafford, na cidade de Manchester.

INCIDENCIAS : Jogo entre Manchester United e Arsenal, pela Premier League, no estádio de Old Trafford, na cidade de Manchester.

O United recebeu o Arsenal, em Old Trafford, nessa quarta-feira. As equipes empataram em 2 a 2. O treinador José Mourinho iniciou o jogo com Pogba, Lukaku e Mata no banco de reservas. A partida foi marcado por diversos erros individuais.

A equipe da casa iniciou o confronto com um ritmo forte. Os Red Devils pressionavam a saída de bola do arsenal e demonstrava pressa para construir suas jogadas ofensivas. A primeira finalização foi aos quatro minutos, com Marcus Rashford finalizando para a defesa tranquila de Leno. A tentativa de pressão nos primeiros momentos do jogo logo foi frustrada pelo time londrino, o jogo passou a ser mais brigado no meio de campo. As duas equipes tinham dificuldades em construir jogadas após os 10 primeiros minutos.

Os Gunners passaram a ter mais posse de bola e ter uma iniciativa maior do jogo por volta dos 20 minutos. O time circulava a bola de um lado para o outro até tentar encontrar espaços e algum dos flancos. A preferência era para forçar a jogada em cima do jovem Dalot, que estava atuando pela ala direita do time de Mourinho. Após escanteio cobrado, Mustafi cabeceou contra o chão e o goleiro De Gea acabou falhando ao tentar agarrar a bola, 1 x 0 para o Arsenal. Porém, poucos minutos depois o United empatou com uma finalização de Martial, de dentro da pequena área, após rebote do goleiro Leno.

O Arsenal teve uma baixa ainda no primeiro tempo. O zagueiro Holding machucou o joelho,não conseguiu continuar na partida e foi substituído por Lichtsteiner. Depois do gol do time da casa, a partida ficou mais pegada e o árbitro foi obrigado a dar cinco cartões em menos de dez minutos. O primeiro tempo acabou com a característica de muito brigado e sem lances de muito desenvolvimento ofensivo.

Unai Emery foi obrigado a começar o segundo tempo com mais uma substituição, já que Ramsey precisou ser substituído. A falta de capricho na fase ofensiva dos dois times seguia prevalecendo depois dos dez minutos jogados na segunda etapa. Rojo chegou ao ataque e arriscou o chute de fora da área, obrigando Leno a trabalhar.

Mourinho também precisou tirar um dos seus jogadores por lesão, Martial foi substituído por Lukaku. A mudança fez com que Rashford passasse a jogar mais pelos lados do campo, deixando a posição de centroavante para o belga. Enquanto isso, o treinador do arsenal queimou sua última alteração, colocando o atacante Lacazette. O atleta fez valer a pena sua entrada em campo e em uma das primeiras oportunidades ajudar a ampliar o placar em dividida, onde Rojo tentou travar e marcou contra. A partida ficou eletrizante e menos de um minuto depois o United empatou em falha do lateral Kolasinac, que ficou em indefinição com o goleiro Leno. Lingard balançou as redes.

O jogo tomou outra cara após o 2-2, as equipes passaram a ter mais espaço de jogo e os sistemas ofensivos conseguiram trabalhar melhor. De Gea foi obrigado a fazer difícil defesa em chute de Aubameyang. Entretanto, o ritmo diminuiu nos últimos minutos e o jogo terminou em 2 a2.

Com o final da rodada o time do United passou a ocupar a 8º posição e os Gunners estão no 5º lugar. Na próxima rodada os comandados de José Mourinho jogam novamente em casa contra o Fulham. Já o Arsenal, enfrenta o Huddersfield, no Emirates Stadium