UEFA define confrontos das oitavas de final da Champions League

Aconteceu nesta segunda-feira (17) o sorteio das oitavas de final da Champions League, que terá suas partidas de ida nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto as de volta estão agendadas para 05, 06, 12 e 13 de março.

Pela primeira vez a UEFA irá fazer utilização do árbitro de vídeo (VAR) na competição. O VAR não foi usado na fase de grupos, mas será testado no mata-mata para ser implementado de forma definitiva na próxima temporada. A final da atual edição será no dia 1º de Junho, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Espanha.

Com o pote A contendo os primeiros colocados da fase de grupos: Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e Juventus. Já o pote B, contava com os segundos: Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lyon, Roma e Manchester United.

Assim ficaram definidos os confrontos:

Schalke 04 x Manchester City

Atlético de Madrid x Juventus

Manchester United x PSG

Tottenham x Borussia Dortmund

Lyon x Barcelona

Roma x Porto

Ajax x Real Madrid

Liverpool x Bayern