River Plate e Al Ain abrem as semis do Mundial em busca de uma vaga na final

River Plate-ARG e Al Ain-EAU, farão uma das semifinais do Mundial de Clubes nesta terça-feira (18), às 14h30, no estádio Hazza Bin Zayed. O time argentino, entra diretamente nesta fase após derrotar o Boca Juniors no último dia (9), e se sagrar o campeão da Libertadores. Já a equipe árabe, por sua vez, venceu nos pênaltis o campeão da Oceania, Team Wellington-NZL, e o Espérance-TN, campeão africano, por 3 a 0 (ambas partidas de fases anteriores do mundial).

River Plate

O técnico dos Millonarios, Marcelo Gallardo, comandou treinos fechados nos últimos dias de preparação para a estreia no torneio. A equipe argentina conta com as estrelas de Lucas Pratto e Quintero e é apontado como o segundo principal candidato a conquistar a taça, atrás somente do poderoso Real Madrid.

Gallardo comentou que o grupo chegou com euforia, mas ponderou que é precisar manter o foco e colocar as coisas no lugar.

"É preciso colocar as coisas no lugar, e esta equipe sabe fazê-lo. Este grupo entende que além de obter uma conquista importante, é preciso fazer com que isso jogue positivamente. Temos que focar. Os primeiros dias foram de alegria, euforia, festas, mas quando chegamos aqui, começamos a focar no que vem com boas sensações. Se nos deixarmos levar pela euforia, podemos nos dar mal", disse.

O River fará a sua quarta participação no Mundial de Clubes. O único título foi justamente na primeira disputa, em 1986. Na ocasião, a equipe venceu o Steaua Bucuresti por 1 a 0.

Al Ain

Na última quarta-feira (12), a equipe comandada pelo croata Zoran Mamic, empatou em 3 a 3 no tempo normal com Team Welligton-NZL e venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Em seguida, no fim de semana, a equipe venceu com facilidade o Espérance-TN por 3 a 0. Destaque do time, o atacante sueco Marcus Berg - que esteve presente na Copa do Mundo - foi o artilheiro dos Emirados Árabes na última temporada, com 25 gols. É a primeira participação na história do Al Ain em um Mundial de Clubes.

Prováveis escalações

Com muito mistério, o técnico Gallardo deve mandar força máxima para o confronto contra os árabes. A próvavel escalação é: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola e Milton Casco; Leonardo Ponzio; Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Exequiel Palacios, Gonzalo Martinez e Lucas Pratto.

Já o croata Mamic deve mandar à campo: Khalid Essa; Mohamed Ahmad, Mohamed Fayez, Ismail Ahmed e T. Shiotani; T. Doumbia, Bandar Mohammed, Rayan Yaslam Mohamad e Ahmed Barman; Caio e Hussein El Shahat.

O vencedor do duelo vai encarar na final o classificado de Real Madrid-ESP x Kashima Antlers-JP.