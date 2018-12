Barcelona bate Celta de Vigo em casa e aumenta diferença na liderança da La Liga

O Barcelona derrotou o Celta de Vigo por 2 a 0, no Camp Nou, na tarde deste sábado (22), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Ousmane Dembélé e Lionel Messi garantiram a vitória dos Culés. Com o triunfo, o time da Catalunha está na primeira colocação, com 37 pontos - três de diferença para a vice-liderança. Um aproveitamento de 72% na competição nacional. Enquanto isso, os Célticos estão na 10ª posição, com 21.

A equipe Blaugrana começou propondo o jogo. Logo aos 10’, Jordi Alba rolou para Messi na entrada da área, o capitão pegou de primeiro, o goleiro Blanco deu rebote e Dembélé aproveitou e tocou no meio das pernas de Blanco.

Aos 23', Maxi Góme recebeu teve o tempo de dominar, mas chutou fraco no quanto e Ter Stegen conseguiu fazer a defesa. Logo, o Barça tentou revidar com Suárez. Alba fez um lançamento preciso, o atacante uruguaio apareceu livre da marcação e mandou para fora.

Com amplo domínio dos Culés, Messi fechou o marcado na reta final do primeiro tempo. Aos 44', Alba inverteu a jogada no meio para o argentino, que sozinho mandou uma bomba na entrada da área, deixa o arqueiro adversário sem reação.

O Celta tentou ameaçar no início da segunda etapa. Mallo tocou para Aspas, que se atrapalhou e a zaga do rival conseguiu tirar. No decorrer do duelo, os Celestes tentavam diminuir a diferença, contudo, não foram eficientes nas finalizações, no qual, apenas uma em direção ao gol.