Fábregas assina com o Mônaco até junho de 2022

Nessa sexta-feira (11), o Mônaco anunciou em sua conta oficial do Twitter a contratação do meio campo espanhol Cesc Fábregas. O meia de 31 anos assinou um contrato de 3 anos e meio, se encerrando em junho de 2022. O anúncio foi feito por meio de um vídeo onde o jogador consertava um relógio com a fala: “Agora é a hora”.

Fábregas saiu do Chelsea, onde atuou entre agosto de 2014 e janeiro de 2019. Foram 198 jogos e 22 gols com a camisa dos Blues. Em seu jogo de despedida, no dia 05 deste ano, o Chelsea venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, com direito à muitas homenagens e até choro do meia.

Reprodução/ Twitter Mônaco

A partir de agora, Cesc Fábregas atuará no Campeonato Francês e tentará mudar o Mônaco de patamar. O clube se encontra na penúltima posição, mas ainda restam 20 jogos até o fim do campeonato. O meia se junta à Ballo-Touré, zagueiro anunciado essa semana, contratado do Lille.