Watford dá show e elimina Newcastle da FA Cup

O jogo deste sábado (26), pelas eliminatórias da Copa da Inglaterra, entre Newcastle United e Watford foi um jogo para ser esquecido na memória dos torcedores dos Magpies. Andre Gray e Isaac Success balançaram a rede e classificaram o Watford para a quinta eliminatória da FA Cup. Para o time da casa não é novidade ser eliminado na quarta rodada, desde 2006 não chega à quinta eliminatória.

Newcastle desastre em campo

O Watford fez grandes mudanças desde a formação inicial, mas jogou com mais coesão e fluidez. Uma equipe melhor, com melhores jogadores, jogando melhor futebol. O Newcastle não tinha energia nem trapaça em outra demonstração deprimente diante de seus próprios torcedores. O time da casa comemorou um escanteio mas que na hora da cobrança não tinha ninguém na área ameaçando um gol. A única chance de gol para o Watford veio quando Isaac Success se envolveu em um emaranhado tentando virar um cruzamento perigoso de Daryl Janmaat enquanto o jogo se desenrolava em um impasse insatisfatório.

Crescimento do Watford

A confiança de Watford cresceu, com Andre Gray pegando uma jarda no marcador Ciaran Clark, apenas para acertar um chute no alto do gol. Foi o aviso do que estava por vir, assim que Will Hughes fez um passe para o lado Gray chutou para o meio do gol, marcando o primeiro. Foi uma vantagem merecida.

O Newcastle quase empatou com Javier Manquillo driblando o meio da defesa do Watford e levantando a bola sobre Heurelho Gomes. Watford, no entanto, foi o melhor lado e garantiu a vitória quando Isaac Success com pé esquerdo acertou o gol, com assistência de Domingos Quina.

O Watford venceu cada um dos últimos três jogos da FA Cup contra o Newcastle, sem sofrer um gol.