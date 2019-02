Messi marca de pênalti e Barcelona derrota Valladolid pela La Liga

Neste sábado (16) o Barcelona recebeu o Valladolid no Camp Nou, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo poupando alguns titulares, a equipe catalã fez o suficiente para vencer pelo placar mínimo e se manter no topo da tabela, agora com 54 pontos conquistados.

O primeiro tempo teve um visitante com uma linha defensiva de cinco atletas, o que dificultava a vida dos donos da casa, que viam seus jogadores carregarem demais a bola na tentativa de jogadas individuais e assim não obter êxito na criação.

A partida se mostrava sonolenta, até Piqué sofrer pênalti no final da primeira etapa. A cobrança ficou ao encargo de Lionel Messi, e o argentino não perdoou; com batida forte no canto esquerdo do goleiro, La Pulga Atômica marcou seu 22º gol na La Liga, 1 a 0.

O segundo tempo trouxe um Valladolid mais corajoso, tanto que a primeira boa chance da etapa complementar, foram dos visitantes. Mas mostrando o porque são o pior ataque da competição, com 19 gols, a oportunidade foi desperdiçada.

Os Blaugranas responderam em duas chances, ambas com Messi, que na segunda parou em grandíssima defesa de Masip. Valverde colocou Suárez na partida, e o uruguaio que nunca marcou diante do Valladolid desperdiçou duas grandes chances cara a cara com o goleiro adversário e manteve o tabu diante do rival.

O Barça chegava e encontrava espaço para as finalizações, mas não estava com a pontaria em dia. Já o Valladolid se mostrava perigoso, mas ofensivamente demonstrava a incompetência de sempre.

Aos 40' da segunda etapa, a grande oportunidade de aumentar o placar. Dessa vez Coutinho sofreu a penalidade, Messi novamente foi para a cobrança, mas não obteve o sucesso do primeiro tempo e viu Masip fazer a defesa e ainda pegar o rebote. Ainda teve tempo para Suárez desperdiçar mais uma oportunidade e a vitória se confirmar mesmo pelo placar mínimo.

Os Culés agora voltam a campo na próxima terça-feira, às 17h00, diante do Lyon, no Parc Olympique Lyonnais, pelas oitavas da UEFA Champions League. Já o Valladolid, receberá o Betis, no domingo (24), às 14h30, pelo Campeonato Espanhol.