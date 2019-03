Pentacampeão com a Seleção, Edmílson é nomeado novo embaixador da Liga Francesa

Com experiência de quatro temporadas atuando pelo Olympique de Lyon, Edmílson Moraes foi nomeado novo embaixador da Liga de Futebol Profissional (LFP) que gerencia as competições nacionais disputadas na França. O pentacampeão do Mundo se junta à Yuri Djorkaeff e Didier Drogba, com a missão de propagar os valores do futebol francês.

“Estou muito honrado por poder me juntar à LFP como embaixador, ainda mais ao lado de dois grandes jogadores que são Yuri e Didier. O campeonato francês me deu muito e é graças à França e ao Lyon que eu pude ter essa carreira. Ao me tornar embaixador da Ligue 1, eu poderei me juntar aos trabalhos das equipes da Liga para desenvolver a imagem deste belo campeonato a nível internacional”, afirmou, em Paris.

Edmílson participará de diversas exposições internacionais e eventos realizados pela LFP e seus parceiros para promover a Ligue 1 Conforama pelo mundo. A chegada do novo embaixador faz parte das estratégias de divulgação da Liga, buscando trazer uma visibilidade global para as competições francesas.

Edmilson, Yuri Djorkaeff e Didier Drogba agora fazem parte do time de embaixadores da Liga Francesa. (Imagem: FIVE Agência / Reprodução)



Aos 24 anos, deixou o São Paulo para jogar pelo Lyon, que tinha um grande projeto montado pelo então presidente Jean-Michel Aulas. O brasileiro atuava em diversas posições e sua versatilidade o fez ganhar espaço na França, onde permaneceu por quatro temporadas. Foram 104 jogos e três gols marcados na Ligue 1 e uma história coroada com títulos como os três primeiros títulos da Liga Francesa vencidos pelo Lyon (2002, 2003 e 2004), além de uma Taça BKT (2001) e a Taça dos Campeões da França (2003).

Antes de viajar para Paris, no último final de semana Edmílson esteve em Moscou para disputar a Legends Cup 2019, que reuniu craques globais para enfrentar as seleções da Rússia, Espanha, Portugal, Holanda e Alemanha. O defensor foi o único representante brasileiro e jogou no time All Stars ao lado de jogadores como Pletikosa, Nikopolidis, Zaccardo, Zambrota, Hamit Altintop, Karagounis, Ba, Voronin, Litmanen e Cissé.

O ano de 2019 começou movimentado para o ex-jogador, que inaugurou a nova marca da Fundação Edmílson em fevereiro no Brasil e já esteve em Frankfurt e Fürstenfeldbruck (Alemanha), Pristina (Kosovo), Lyon e Paris (França) e Moscou (Rússia), além de Barcelona, onde reside atualmente. A próxima viagem será em Março para a Costa Rica, onde irá participar da abertura do Festival Scotiabank com a Fundação Barça.