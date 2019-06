Reserva no Barcelona, Cillessen desperta interesse de clubes europeus 

Depois de expressar publicamente seu desejo de sair do Barcelona, o goleiro holandês Jasper Cillessen começa a atrair interessados. Segundo aponta o site Mundo Deportivo, o arqueiro reserva do clube catalão está no radar da Roma.

Com uma temporada abaixo das expectativas e sem a vaga na próxima UEFA Champions League, o clube italiano pretende passar por uma grande reformulação no elenco. Ainda sem passar confiança na meta romanista, Robin Olsen ficou abaixo das expectativas e deve ser relegado ao posto de suplente, caso Cillenssen seja contratado. Entretanto, ainda de acordo com o Mundo Deportivo, os italianos tem a concorrência de Benfica e Valencia pela contratação do defensor.

Apesar de titular absoluto na seleção holandesa e com grande passagem vestindo a camisa do Ajax, o goleiro Jasper Cillenssen nunca ameaçou a titularidade de Ter Stegen no Barcelona. Desde 2016 no clube catalão, o arqueiro acumula apenas 32 partidas com a camisa do Barça.