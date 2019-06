Em clima tenso na coletiva, Tabárez esbraveja: "Não venho aqui para dar explicações"

A seleção do Uruguai foi eliminada pelo Peru, na tarde deste sábado (29), na Arena Fonte Nova, após empatar no tempo regulamentar e perder nos pênaltis por 5 a 4. Após a partida, o técnico uruguaio Óscar Tabárez concedeu entrevista coletiva e ficou incomodado com uma pergunta.



"Eu não venho aqui para dar explicações. Nem a você, nem a ninguém. Se o senhor interpretou isso, errou feio. Nós não conseguimos ganhar. Você não ouviu que a gente fez escolhas erradas. Não estou de acordo com o jornalismo de resultado. Somos os mesmos de quando ganhamos. O que eu queria era o resultado."



Mesmo irritado, o comandante da Celeste foi justo e parabenizou a seleção peruana.



"Temos que aceitar o resultado e parabenizar quem venceu. Nada foi feito contra as regras. O que nos causa uma tristeza grande porque estávamos com a ideia de ganhar. Tentamos impôr nossa ideia, mas não conseguimos. Temos que aceitar a derrota."

Para Tabárez, a eliminação deste sábado não está entre as mais vexatórias da história da seleção, e continuou a criticar a cobrança por resultados.



"Para mim a pior de todas foi a Copa América Centenário, em que não passamos da primeira fase. Na Rússia, que muitos falam, ficamos em quinto. Todas as derrotas machucam. Os problemas do futebol uruguaio não desapareceram para sermos campeões de tudo. Mas damos o melhor, fazemos o nosso melhor futebol e não colocamos culpa em nada."

Dessa forma, o Uruguai se despede da Copa América. Um dos favoritos ao título no Brasil saiu graças a um único jogo com má atuação. Mais uma chance que a geração de Cavani e Suárez perde de vencer uma competição.