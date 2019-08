Guia VAVEL Serie A 2019-20: Milan

O Milan sonha com uma temporada 2019-20 da Serie A diferente. Por causa da violação das regras do fair play financeiro, durante o período entre 2015 e 2018, a equipe rossonera foi punida pela Uefa e acabou sendo eliminada da Europa League. Disputando apenas os torneios nacionais, a esperança é brigar pelas quatro primeiras colocações e reviver os tempos de outrora.

Elenco

Foto: Divulgação/Milan

Punido pelo fair play financeiro, o Diavolo trouxe três peças do mercado: o meia Ismaël Bennacer, o zagueiro Léo Duarte e o atacante Rafael Leão. Ademais trouxe um novo treinador. Marco Giampaolo deixou a Sampdoria e assinou contrato até 30 de junho de 2021, com opção de renovação por mais uma temporada.

Giampaolo possui jogadores técnicos e conta com peças que podem produzir bons frutos no meio-campo. No esquema de 4-3-3, os 11 iniciais serão compostos por Donnarumma; Calabria (Conti), Léo Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié (Krunic), Bennacer, Lucas Paquetá; Hakan Çalhanoglu, Rafael Leão, Piatek.

Destaque

Foto: Divulgação/Milan

Krzysztof Piatek é um finalizador nato. O polonês chegou na última temporada e já deixou boas marcas. Dos 21 jogos em que esteve no campo, estufou as redes 11 vezes.

Fique de olho

Foto: Divulgação/Milan

Rafael Leão é o novo reforço do Milan. O jovem de 20 anos vestia a camisa do Lille, da França. Em sua última temporada, atuou em 26 jogos, balançou as redes em oportunidades.

O atacante pode liberar sua explosão pelas pontas, devido a sua velocidade. Ele também possui a capacidade de jogar como centroavante. Fora que o português habilidoso em dribles e no jogo aéreo.

Técnico

Foto: Divulgação/Milan

Uma nova era chegou ao clube de Milão. Marco Giampaolo é o novo técnico dos Rossoneros. Natural da Suíça, o ex-jogador possui cidadania italiana e comandou times modestos, como: Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese e Empoli. Nos três últimos anos, esteve no Sampdoria.

Giampaolo vai treinar um time grande e possui a chance de conquistar o primeiro título da sua carreira. Com ideias ofensivas, o desafio será encaminhar o Milan em uma competição europeia e quem sabe acabar com o jejum de nove anos do Campeonato Italiano e 17 da Copa da Itália.

Campanha na última temporada

Foto: Divulgação/Milan

O Rossonero terminou a última edição do Campeonato Italiano em quinto lugar. Desta maneira, garantiu uma presença na Europa League. Porém, acabou perdendo a vaga pela punição da Uefa.

Expectativa 2019-20

Foto: Divulgação/Milan

Visando deixar para trás as irregularidades da última campanha, o Milan busca se reerguer em âmbito nacional. Tendo o foco em apenas competições italianas, possui a chance de faturar um título, mas a grande ambição tentar uma classificação para a próxima Champions League.