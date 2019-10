River Plate bate Boca Juniors e abre vantagem na semifinal da Libertadores

Deu River! Na noite desta terça-feira (1), River e Boca abriram as semifinais da Copa Libertadores 2019, reeditando a final da última edição do campeonato, e os Millionarios venceram por 2 a 0. A partida aconteceu no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogo de volta está marcado para o dia 22/10, na Bombonera.

Primeiro tempo de domínio Millionario

Jogando em casa, o River Plate mostrou desde o início do jogo que não iria abrir mão de controlar as ações da partida. E logo aos quatro, o lateral-esquerdo Más derrubou Borré dentro da área. O árbitro foi conferir no VAR e confirmou o pênalti para o River. Na cobrança, aos seis minutos, o próprio Rafael Borré mandou para o fundo do gol e abriu o placar.

Foto: Divulgação / CONMEBOL Libertadores

Após o gol o River continuou tendo o domínio da bola, no entanto, passou boa parte do primeiro tempo trocando passes na defesa e quando chegava ao ataque, não levava muito perigo ao Boca. Os Xeneizes, todavia, só assustaram seus arquirrivais aos 17 minutos. O River erra na saída de bola, Mac Allister rouba e finaliza de fora da área. Armani, atento, manda para a linha de fundo. A bola ainda tocou no travessão antes de sair.

A partida, que esteve morna durante a maioria do tempo, esquentou no finalzinho da etapa inicial. Aos 41 minutos, Borré teve a oportunidade para ampliar o marcador e finalizou forte, mas Armani, novamente, defendeu o chute. Logo em seguida, o Boca teve a oportunidade de ouro para empatar. Ábila recebe lançamento de Reynoso e parte no contra-golpe. O centroavante dribla o marcador do River e passa para Capaldo, que mesmo estando livre e cara a cara com Armani, finaliza por cima do gol.

A última chance do primeiro tempo foi dos donos da casa. Aos 45, o River teve cobrança de falta lateral e De La Cruz mandou direto para o gol, obrigando Andrada a praticar uma defesa difícil. 1 a 0 para os Millonarios na etapa inicial.

Efetividade do River premiada com o segundo gol

O controle do jogo continuou nos pés do River Plate. O Boca se mostrava uma equipe apática, sem criatividade, apostando basicamente nos lançamentos longos da defesa para o ataque. A pressão Millonaria quase foi confirmada com o segundo gol quando Montiel, aos 10, tentou cruzar para a grande área e a bola acabou enganando o goleiro Andrada e tocando na trave.

Mais uma oportunidade para o River aos 15 minutos. De La Cruz recebeu na área e finalizou cruzado, com muito perigo. A defesa do Boca bate cabeça, a bola bate em Más, Izquierdoz e por último em Andrada e acaba saindo, tirando tinta da trave.

Aos 24, os donos da casa foram recompensados por tanto buscarem o gol. Ignácio Fernández começa a jogada pelo meio-campo, avança e abre para Matías Suárez. O centroavante cruza para o próprio Fernández, que aparece na pequena área e manda para o fundo do gol Xeneize.

Foto: Divulgação / CONMEBOL Libertadores

Mesmo com uma vantagem considerável, o River Plate continuou em cima e buscava marcar o terceiro gol. Aos 29 minutos, Suárez recebe na entrada da grande área e enxerga Andrada adiantado. O centroavante tenta encobrir o goleiro do Boca, que se recuperou no lance e mandou para escanteio.

A partir daí, a partida passou a ficar mais aberta. Com dois gols atrás do placar, o Boca se viu obrigado a se atirar ao ataque e adiantou suas linhas para sair em velocidade e pegar o River de surpresa. Em uma dessas arrancadas, Salvio, aos 30, avançou pelo meio e passou para Capaldo finalizar de primeira e tentar encobrir Armani. O goleiro do River, atento, espalma para fora.

Depois disso, o River administrou a vantagem e ainda conseguiu arrancar uma expulsão no arquirrival. Capaldo, que já havia recebido cartão amarelo, foi expulso com o auxílio do VAR. Festa completa para a torcida da casa, que só aguardava o apito final para estender a comemoração.