Napoli e Genk ficam no empate sem gols pela segunda rodada da Champions

O Napoli viajou para a Bélgica para enfrentar o Genk na segunda rodada da Champions League e o jogo acabou empatado por 0 a 0. O resultado não foi ruim para nenhuma das equipes, pois os italianos ocupam o provisório primeiro lugar e os mandantes conseguiram pontuar na Cristal Arena.

Com o empate, o Partenopeo é líder do grupo E, com quatro pontos e o os belgas conquistaram seu primeiro ponto na competição.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo mostrou um jogo bem equilibrado, com o Napoli tendo chances, porém não conseguindo passar a defesa do Genk. Eles acertaram o travessão três vezes principais foram perdidas por Milik, aos 14' e aos 24'.

Aos 36', Koulibaly dominou a bola na coxa e bateu para o gol sem deixar ela cair. Porém Hrosovsky cortou em cima da linha. Na sobra, Malcuit levantou na área, Koulibaly desviou e sobrou para Lozano, que de cabeça mandou por cima do gol.

Os belgas assustaram o goleiro Meret no final da primeira etapa. Aos 40', Ito aciona Bongonda no meio do campo. O camisa 27 mandou uma bomba em direção ao ângulo esquerdo, mas a bola pega muita curva e sai em tiro de meta.

Os italianos tiveram mais posse de bola, com 54%, e mais passes certos, porém o número de finalizações foi igual para os dois clubes, com nove pra cada lado, e os mandantes tiveram as oportunidades mais certeiras, com duas contra uma do Napoli.

Partida aberta

O jogo continuou empatado na segunda etapa. Porém, ambos os times se ajustaram no que precisavam: o Napoli acertando mais a pontaria e o Genk acreditando na sua defesa.

Foto: Reprodução / Napoli

Por mais que tenha acabado 0 a 0, ao todo, os times perderam 32 chances de gol, sendo 17 delas para os donos da casa. Porém, somente duas de cada lado foram em direção ao gol.

Sequência de jogos

Os próximos jogos do Napoli no Campeonato Italiano são contra o Torino, no domingo, às 13h e dia 19, contra o Verona, no mesmo horário. Na Champions, volta a campo contra o RB Salzburg fora de cada, dia 23 às 16h.

Já o Genk, que está na sétima posição do Campeonato Belga, enfrenta o quinto colocado Mouscron-Péruwelz no domingo, às 15h e o vice-líder Standart Liège no dia 19, às 13h. Volta a Champions dia 23 contra o Liverpool, no mesmo horário que a outra partida do grupo.