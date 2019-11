Lask goleia PSV, e Sporting assume liderança do Grupo D da Europa League

No equilibrado grupo D da UEFA Europa League, o Sporting CP assume a liderança após bater o eliminado Rosenborg. Surpresa da chave, Lask Linz goleia por 4 a 1 o até então líder PSV Eidhoven e de quebra tira o time holandês momentaneamente da classificação para a segunda fase.

Sporting

A segunda vitória consecutiva do time português veio diante do abatido Rosenborg, da Noruega. Sebastian Coates e Bruno Fernandes anotaram os dois gols da partida. Mesmo sem dominar por completo a partida, o time de Leonel Pontes aproveitou a fraqueza de seu oponente que sequer somou pontos em quatro partidas.

Liderando o grupo D com 9 pontos, o Sporting CP enfrentará o PSV no próximo compromisso internacional marcado para o dia 28. Partida chave, o confronto pode definir a classificação dos portugueses com uma rodada de antecedência.

Lask Linz

Segundo colocado no campeonato austríaco, o Lask Linz é a surpresa do grupo. Com 7 pontos, o time goleou o PSV por 4 a 1 e se mantém em posição cômoda na tabela, assumindo também a posição número dois em seu grupo.

Com gols de Rantfl, Frieser e dois de Klauss, o organizado time conseguiu encerrar a partida com 30 finalizações. Em busca da classificação inédita, o Lask visita o Rosenborg também no dia 28.