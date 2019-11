Recém-chegado, Pedrinho comemora as primeiras experiências no futebol italiano

Há quatro meses no futebol italiano, o lateral-esquerdo Pedrinho aprovou as suas primeiras experiências no país europeu atuando pelo Calcio Acri. Ex-jogador do BSK Bijelo Brdo, da segunda divisão da Croácia, o brasileiro falou sobre a sua adaptação no novo país e destacou as diferenças entre os estilos de futebol de cada local.



- Aqui é tudo novo, a alimentação, a cultura e as pessoas, mas o mais foi difícil foi o idioma. Procuro sempre estar com meus amigos italianos para conversar e conhecer as culturas daqui e nas horas vagas estudo o idioma - disse Pedrinho.



- O estilo de jogo aqui é diferente do Brasil. Eles procuram um jogo taticamente perfeito e as vezes não dá para usar nossa qualidade individual. Mas eu gosto muito por que com minha técnica e qualidade eu consigo me destacar ainda mais taticamente. Estou me destacando tanto nos jogos que o treinador está me usando como um ponta-esquerda - concluiu.



No futebol brasileiro, Pedrinho tem passagens pelo Verde Mares, Guarany de Sobral, Marília-MA, Imperatriz-MA e Concórdia-SP. Aos 24 anos, o jogador também passou pelas categorias de base do São Vicente e São Bernardo.